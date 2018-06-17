Капитан Шахтера Срна переходит в итальянский клуб - СМИ
18:07, 17 июня 2018Футбол
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36-летний игрок согласился перейти в итальянский "Кальяри".
Дарио Срна / REUTERS
Капитан "Шахтера", защитник Дарио Срна согласился перейти в итальянский клуб "Кальяри", который выступает в Серии А.
Об этом сообщает Gianlucadimarzio.com.
Уже на следующей неделе 36-летний хорват пройдет медосмотр в «Кальяри». В прошлом сезоне эта команда заняла 16-е место в Серии А.
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Контракт футболиста с «Шахтером» истекает 30 июня. По данным СМИ, «Шахтер» не собирался продлевать контракт со своим капитаном.
Дарио Срна выступает за «Шахтер» с 2003 года. Он 9 раз становился чемпионом Украины, 7 раз – обладателем Кубка и 8 – обладателем Суперкубка страны. В 2009 году в составе украинского клуба Дарио выиграл Кубок УЕФА.
Сейчас Срна отбывает дисквалификацию за допинг. Ее срок истекает 22 августа этого года.
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