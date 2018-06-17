Сборная Сербии победила Коста-Рику на ЧМ-2018

16:55, 17 июня 2018
Футбол
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Коста-Рика - Сербия / REUTERS

Сборная Сербии обыграла команду Коста-Рики с минимальным счетом 1:0. Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Сербы владели преимуществом большую часть встречи и на 57-й минуте добились успеха. Красивейший гол дальним ударом со штрафного забил Александар Коларов.

В другом поединке группы сегодня встретятся Бразилия и Швейцария.

Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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Теги: #ЧМ-2018