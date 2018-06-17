Расписание ЧМ-2018: сегодня первые матчи проведут Германия и Бразилия
В воскресенье, 17 июня, на чемпионате мира по футболу будут сыграны три поединка 1-го тура группового этапа соревнований.
В частности, на поле выйдут главные фавориты турнира - сборные Германии и Бразилии, сообщает официальный сайт соревнований.
Расписание игр дня:
Коста-Рика - Сербия, 15:00 (Самара)
Германия - Мексика,18:00 (стадион "Лужники", Москва)
Бразилия - Швейцария, 21:00 (Ростов-на-Дону)
Время начала матчей указано киевское.
Напомним, во вчерашний игровой день свои первые игры на турнире провели еще одни фавориты - Франция и Аргентина. Французы с большим трудом обыграли команду Австралии (2:1), а аргентинская сборная и вовсе потеряла очки в поединке с Исландией (1:1), причем Месси не реализовал пенальти.
Чемпионат мира по футболу-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля. Матчи проходят в 11 городах на 12 стадионах (в Москве принимают игры сразу две арены).