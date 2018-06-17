Шахтер подписал бразильского нападающего Фернандо

Фернандо Педро подписал 5-летний контракт с горняками.

Нападающий бразильского Палмейраса Фернандо стал игроком Шахтера.

Как сообщил генеральный директор Шахтера Сергей Палкин на своей странице Facebook, Фернандо подписал 5-летний контракт с горняками.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 5,5 миллиона евро, из которых бразильский клуб получит 90% суммы.

19-летний Фернандо провел за первую команду Палмейраса 57 минут в 2 матчах в этом году. До этого он выступал за команду в возрасте до 20 лет.

В это межсезонье Шахтер покинули форвард Факундо Феррейра, подписавший контракт с Бенфикой, и вингер Бернард.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром Шахтер подписал еще одного новичка - вратаря Алексея Шевченко.