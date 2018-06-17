Шахтер подписал вратаря Шевченко

Контракт рассчитан на 5 лет.

Донецкий "Шахтер" заключил контракт с голкипером львовских "Карпат" Алексеем Шевченко.

Соглашение рассчитано на 5 лет.

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«Это большой вызов для меня. Стать частью «Шахтера» – счастье и высокая ответственность. Я рад быть в команде чемпионов. Каждый футболист мечтает играть в самом лучшем клубе своей страны, и я не исключение. «Шахтер» ежегодно достойно выступает на евроарене, добывает внутренние трофеи. Думаю, это огромный шаг в карьере. Мои лучшие матчи, уверен, еще впереди», – сказал Шевченко, которого цитирует официальный сайт горняков.

26-летний Алексей Шевченко - воспитанник запорожского «Металлурга». Выступал за ужгородскую «Говерлу», донецкий «Олимпик», грузинские «Торпедо» и «Дилу», луганскую «Зарю». С февраля 2018 года защищал ворота львовских «Карпат». Всего в Премьер-лиге Украины он провел 48 матчей, в еврокубках – 7.

Как сообщал УНИАН, "Шахтер" договорился о трансфере бразильца Фернандо за 5,5 миллиона евро.