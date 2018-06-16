Сборная Хорватии уверенно переиграла Нигерию в матче ЧМ-2018
В Калининграде завершился матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу, в котором сборная Хорватии обыграла команду Нигерии.
Матч завершился со счетом 2:0, сообщает официальный сайт турнира.
Победа сборной Хорватии оказалась уверенной по счету, но была добыта в очень упорной борьбе.
Нигерийцы также много атакова, а самым активным в составе "Черных орлов" был Ахмед Муса. Тем не менее, забить гол африканская команда так и не смогла.
А вот хорваты свой первый гол забили уже на 32-й минуте, когда после розыгырша стандарта мяч после того как коснулся нескольких игроков хорватской команды, рикошетом от нигерийца Этеро влетел в ворота - 1:0. А во втором тайме, на 71-й минуте, Лука Модрич реализовал пенальти и окончательно снял вопрос о победителе матча - 2:0.
Ранее сегодня в этой же группе сборные Аргентины и Исландии сыграли ыничью, 1:1.
Как сообщал УНИАН, чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля.