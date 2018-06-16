Сборная Дании обыграла Перу в матче ЧМ-2018

Игра завершилась со счетом 1:0.

В Саранске завершился очередной матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу, в котором встречались сборные Дании и Перу.

Датчане выиграли свой стартовый матч турнира со счетом 1:0, сообщает официальный сайт турнира.

Матч проходил в обоюдоострой, напряженной и довольно нервной борьбе. Перуанцы показали, что совсем неслучайно попали на турнир, имев множество моментов в этой игре. Впрочем, забить гол им так и не удалось - даже с пенальти, который в конце первого тайма не реализовал Куэва..

Решающий момент игры случился на 59-й минуте, когда многоходовка датчан завершилась точным ударом мимо вратаря в сетку ворот Юссуфа Поульсена - 1:0.

Ранее сегодня в этой же группе сборная Франции обыграла команду Австралии со счетом 2:1.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля.