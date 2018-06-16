Месси не забил пенальти и не принес Аргентине победу над Исландией в матче ЧМ-2018

Игра закончилась со счетом 1:1.

В Москве на стадионе "Спартак" завершился матч 1-го тура чемпионата мира по футболу, в котором встречались сборные Аргентины и Исландии.

Игра завершилась со счетом 1:1, сообщает официальный сайт соревнований.

Аргентинцы с самого начала игры захватили преимущество, постепенно "раскачивали" оборону соперника и на 19-й минуте открыли счет. Отличный удар с разворота удался Серхио Агуэрро, который принял мяч в штрафной, спиной к воротам. Но, буквально через 4 минуты, ответная атака исландцев привела к тому, что Альфред Финнбогасон после череды ударов партнеров по воротам добил мяч практически в пустые ворота - 1:1.

Во втором тайме аргентинцы продолжали владеть преимуществом и на 63-й минуте получили право на пенальти. Удар Месси пришелся прямо во вратаря сборной Исландии. А свой следующий реальный шанс Месси не использовал на 81-й минуте, когда бил по воротам из убойной дистанции.

Таким образом, Аргентина потеряла 2 очка уже в первом матче группового этапа ЧМ.

Сегодня вечером состоится другой матч этой группы Хорватия - Нигерия.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля.