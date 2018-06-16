Житель Москвы купил билет на матч-открытие ЧМ-2018 на несуществующее место

15:21, 16 июня 2018
Футбол
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На трибуну Лужников к ЧМ-2018 не успели достроить место / sportarena.com

Москвич за 33 тысячи рублей (почти 14 тысяч гривен) купил билет на 27-е место в 29-м ряду матча Россия — Саудовская Аравия (5:0), сообщает SportArena со ссылкой на  Telegram-канал «Мутко против»..

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Однако такого места на стадионе Лужники не оказалось — ряд заканчивается 26-м местом.

Обратившись к стюардам, болельщик услышал, что в билете всё правильно — нужное место не успели построить. В итоге любителю футбола пришлось смотреть матч стоя.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля.

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Теги: #ЧМ-2018 в России