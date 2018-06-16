Житель Москвы купил билет на матч-открытие ЧМ-2018 на несуществующее место

Обратившись к стюардам, болельщик услышал, что в билете всё правильно — нужное место не успели построить

Жителю Москвы пришлось смотреть матч открытия чемпионата мира стоя, так как он купил билет на стадион "Лужники на несуществующее место.

Москвич за 33 тысячи рублей (почти 14 тысяч гривен) купил билет на 27-е место в 29-м ряду матча Россия — Саудовская Аравия (5:0), сообщает SportArena со ссылкой на Telegram-канал «Мутко против»..

Читайте такжеФутбольные болельщики из Швейцарии едва не заехали в ДНР по дороге на ЧМ-2018 в Россию

Однако такого места на стадионе Лужники не оказалось — ряд заканчивается 26-м местом.

Обратившись к стюардам, болельщик услышал, что в билете всё правильно — нужное место не успели построить. В итоге любителю футбола пришлось смотреть матч стоя.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля.