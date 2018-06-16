Сборная Франции обыграла Австралию в своем первом матче ЧМ-2018

Игра завершилась со счетом 2:1.

В Казани завершился матч 1-го тура чемпионата мира по футболу, в котором сборная Франции играла с командой Австралии.

Игра завершилась со счетом 2:1, сообщает официальный сайт соревнований.

Французы имели заметное территориальное и игровое преимущество, но в первом тайме так и не сумели воплотить его в гол. 45-минутка завершилась со счетом 0:0.

А после перерыва, на 58-й минуте, австралийцы нарушили правила в своей штрафной и Антуан Гризманн четким ударом с пенальти открыл счет - 1:0. Впрочем, спустя всего 4 минуты рукой сыграл в своей штрафной защитник французской команды и право на пенальти получили уже игроки сборной Австралии. Миле Йединак не менее четким и мощным ударом сравнял счет - 1:1.

Судьба матча была решена на 81-й минуте, когда на удар с линии штрафной решился Поль Погба. Мяч попал в перекладину, приземлился за линией ворот и высокчил назад в поле, где австралийский вратарь, как ни в чем не бывало, забрал мяч и готов был ввести его в игру. Судья после секундной паузы указал на центр поля. Справедливости ради стоит отметить, что многочисленные повторы показали - гол был - 2:1.

Позже сегодня в этой же группе состоится матч Перу - Дания.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля.