Футбольные болельщики из Швейцарии едва не заехали в ДНР по дороге на ЧМ-2018 в Россию

Туристов подвел маршрут, автоматически проложенный навигатором.

Накануне вечером группа футбольных болельщиков из Швейцарии чуть не заехала на передовую в зоне проведения ООС на востоке Украины.

Болельщики ехали на матч Бразилия - Швейцария в Ростов-на-Дону и навигатор проложил им путь через оккупированный Донецк, сообщает в своем аккаунте в Facebook волонтер Анна Домбровская.

Ночевать болельщики планировали в отеле в оккупированной Амвросиевке.

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"Вот любопытно, а при пересечении границы Украины или на блок-постах на въезде в зону ООС у туристов вообще не спрашивают цель поездки?, - задается вопросом волонтер. - У швейцарцев в машине на торпеде красовался сувенирный кубок мира, а надписи на кузове однозначно указывали, что они едут в Россию на Чемпионат мира по футболу 2018!"

Волонтеру пришлось вспомнить английский, чтобы помочь европейским гостям выехать из опасной зоны и найти другой, более безопасный путь в Ростов-на-Дону, "если поездка в страну-оккупант вообще может быть безопасной"..

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля.