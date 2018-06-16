Расписание ЧМ-2018: сегодня стартуют Франция и Аргентина

10:25, 16 июня 2018
Футбол
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Сегодня на ЧМ-2018 будут сыграны 4 матча / REUTERS

В частности, на поле выйдут одни из фаворитов - сборные Франции и Аргентины, сообщает официальный сайт соревнований.

Расписание игр дня:

Франция - Австралия, 13:00 (Казань)

Аргентина - Исландия,16:00 (стадион "Спартак", Москва)

Перу - Дания, 19:00 (Саранск)

Хорватия - Нигерия, 21:00 (Калининград)

Время начала матчей указано киевское.

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Теги: #ЧМ-2018#участники ЧМ-2018 по футболу