Расписание ЧМ-2018: сегодня стартуют Франция и Аргентина

В субботу состоятся четыре игры чемпионата мира по футболу.

В субботу, 16 июня, на чемпионате мира по футболу будут сыграны четыре матча 1-го тура группового этапа соревнований.

В частности, на поле выйдут одни из фаворитов - сборные Франции и Аргентины, сообщает официальный сайт соревнований.

Расписание игр дня:

Франция - Австралия, 13:00 (Казань)

Аргентина - Исландия,16:00 (стадион "Спартак", Москва)

Перу - Дания, 19:00 (Саранск)

Хорватия - Нигерия, 21:00 (Калининград)

Время начала матчей указано киевское.