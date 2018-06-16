Расписание ЧМ-2018: сегодня стартуют Франция и Аргентина
10:25, 16 июня 2018Футбол
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В субботу состоятся четыре игры чемпионата мира по футболу.
Сегодня на ЧМ-2018 будут сыграны 4 матча / REUTERS
В субботу, 16 июня, на чемпионате мира по футболу будут сыграны четыре матча 1-го тура группового этапа соревнований.
В частности, на поле выйдут одни из фаворитов - сборные Франции и Аргентины, сообщает официальный сайт соревнований.
Расписание игр дня:
Франция - Австралия, 13:00 (Казань)
Аргентина - Исландия,16:00 (стадион "Спартак", Москва)
Перу - Дания, 19:00 (Саранск)
Хорватия - Нигерия, 21:00 (Калининград)
Время начала матчей указано киевское.
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