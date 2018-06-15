Сборные Испании и Португалии сыграли вничью в самом ярком матче дня ЧМ-2018

Игра завершилась со счетом 3:3.

В Сочи завершился матч 1-го тура чемпионата мира по футболу, в котором встречались сборные Испании и Португалии.

Игра завершилась со счетом 3:3, сообщает официальный сайт соревнований.

В сборной Португалии предсказуемо самым лучшим был Криштиану Роналду, который и открыл счет в игре уже на 4-й минуте. Лидер "Реала" реализовал пенальти. В середине тайма Диего Коста сравнял счет, но в самой концовке, на 44-й минуте, Роналду нанес достаточно посредственный удар из-за предлелов штрафной, но грубо ошибся вратарь испанцев Давид де Хеа, пропустив легкий гол - 1:2.

Впрочем, после перерыва испанцы взвинтили темп и на 55-й минуте дубль совершил Диего Коста и сравнял счет в матче. А спустя еще 3 минуты, на 58-й, Начо удался потрясающий по красоте и точности удар - мяч от штанги влетел в сетку ворот - 3:2.

А на 87-й минуте Роналду сделал хет-трик заработав и реализовав в прекрасном стиле - ударом в обвод "стенки" в самую девятку - штрафной удар, 3:3.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира-2018 по футболу проходит с 14 июня по 15 июля.