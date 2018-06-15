Сборная Ирана обыграла Марокко в матче ЧМ-2018

Игра завершилась со счетом 1:0.

В Санкт-Петербурге завершился матч первого тура чемпионата мира по футболу среди команд Группы В, в котором встречались сборные Марокко и Ирана.

Игра завершилась победой иранцев со счетом 1:0, сообщает официальный сайт соревнований.

В отличие от предматчевых прогнозов, предвещавших скучную и нудную игру, команды показали достаточно содержательный футбол.

До поры, до врмени, несмотря на отсутствие голов, обе команды имели отличные шансы, нередко атаковали ворота друг друга, но ни иранец Сардар Азмун (самый активный в своей команде), ни его визави из Марокко Мбар Буссуфа, а также их партнеры, отличиться так и не смогли.

А вот уже в добавленное арбитров время, на 90+5 минуте, после подачи штрафного с угла поля игроками сборной Ирана, футболист сборной Марокко Азиз Бухааддуз ошибся и забил гол в свои ворота.

Позже сегодня вечером в Сочи состоится еще один матч в этой группе, в котором сойдутся команды Испании и Португалии.