Болельщик ЧМ-2018 из Саудовской Аравии отдал в Москве за поездку в такси 500 долларов

Фанат думал, что с его карты сняли 3 тысячи рублей, в то время как было снято в 10 раз больше.

Болельщик из Саудовской Аравии в Москве отдал за такси от стадиона "Лужники" до своей гостиницы на проспекте Мира (расстояние около 20 километров – ред.) почти 30 тысяч рублей, или около 500 долларов США по курсу.

Об этом сообщает Р-Спорт со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"После матча болельщик из Саудовской Аравии вызвал такси до гостиницы. По его словам, он договорился с таксистом заплатить за проезд 3 тысячи рублей, но по окончании поездки с его банковской карты списали почти 30 тысяч рублей, после этого он обратился в правоохранительные органы", - пояснил источник.

Источник добавил, что уже в ночь на 15 июня был задержан подозреваемый. По данному факту проводится проверка.