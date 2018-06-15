Лидер "Реала" и сборной Португалии Роналду получит условное наказание за неуплату налогов

Спортсмен присудят 2 года условного наказания.

Португальский футболист Криштиану Роналду практически достиг мирового соглашения с налоговой в деле о неуплате налогов.

Форвард испанского "Реала" (Мадрид) и сборной Португалии решил согласится на предложенные условия и признаться в уклонении от уплаты налогов, сообщает SportArena со ссылкой на El Mundo.

За это преступление нападающий получит наказание в виде двух лет условного срока (по шесть месяцев за каждый из случаев). Также Роналду должен уплатить денежный штраф в размере 18,8 миллиона евро.

На прошлой неделе сообщалось, что португалец уплатит денежный штраф за уклонение от уплаты налогов. Вот только тогда речь о тюремном сроке, даже условном, не шла.

При этом издание утверждает, что на самом деле Роналду изначально не хотел соглашаться на мировую как раз-таки из-за условного срока, на котором настаивала налоговая. И лишь сейчас форвард пошел навстречу властям.

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Также изначально утверждалось, что сторонам не удавалось договориться, поскольку от форварда хотели получить 28 миллионов евро штрафа. Испанская налоговая обнаружила, что Роналду в 2011-14 годах не заплатил 14,8 миллиона евро в казну, после чего против футболиста было открыто дело.

В завершившемся сезоне 33-летний португалец забил 44 гола в 44 матчах во всех турнирах, став лучшим бомбардиром Лиги чемпионов (15 голов в 13 матчах).

Роналду сегодня сыграет на чемпионате мира-2018. В составе сборной Португалии ему предстоит встреча с Испанией.