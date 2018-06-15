Сборная Египта без Салаха проиграла Уругваю в первом туре чемпионата мира

Игра завершилась со счетом 0:1.

В Екатеринбурге завершился матч первого тура чемпионата мира по футболу среди команд Группы А, в котором сборная Египта проиграла команде Уругвая.

Игра завершилась со счетом 0:1, сообщает официальный сайт соревнований.

По ходу матча уругвайцы имели небольшое преимущество и создали ряд опаснейших моментов.

Трижды не реализовал отличные шансы Луис Суарес. В начале игры, на 12-й минуте, в самом началае и середине второго тайма он выходил на ударные позиции, но вратарь команды Египта в блестящем стиле ликвидировал угрозу своим воротам. А в самой концовке игры после опаснейшего удара Эдиссона Кавини вратарь перевл мяч на угловой.

У египтян также юыл ряд моментов, но не настолько опасных как у соперника.

Судьба матча была решена на 89-й минуте, когда после розыгрыша стандарта Хосе Хименес голвоой отправил мяч в ворота соперника - 1:0.

Позже сегодня состоятся матчи Марокко - Иран и центральный матч дня Испания - Португалия.