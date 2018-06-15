"Шахтер" заключил контракт с руководителем селекционной службы португальской "Бенфики"

Жозе Бота будет искать новые таланты для горняков.

Футбольный клуб "Шахтер" (Донецк) заключил соглашение с новым руководителем селекционной службы - португальцем Жозе Бота.

Жозе имеет десятилетний опыт успешной работы главным скаутом португальской "Бенфики" из Лиссабона, сообщил на своей странице в Facebook генеральный директор донецкого клуба Сергей Палкин.

"Уверен, он усилит наше направление скаутинга, выведет работу по поиску талантливых игроков ещё на более высокий уровень", - отметил Палкин.

За время работы специалиста в португальском клубе Бенфика становилась чемпионом страны пять раз.

О сроках контракта и прочих подробностях не сообщается.