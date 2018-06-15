"Шахтер" заключил контракт с руководителем селекционной службы португальской "Бенфики"

15:58, 15 июня 2018
Футбол
79 0
&quot;Шахтер&quot; получил нового руководителя селекционной службы / facebook.com/Palkin.Sergey

Жозе имеет десятилетний опыт успешной работы главным скаутом португальской "Бенфики" из Лиссабона, сообщил на своей странице в Facebook генеральный директор донецкого клуба Сергей Палкин.

"Уверен, он усилит наше направление скаутинга, выведет работу по поиску талантливых игроков ещё на более высокий уровень", - отметил Палкин.

За время работы специалиста в португальском клубе Бенфика становилась чемпионом страны пять раз.

О сроках контракта и прочих подробностях не сообщается.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #ФК Шахтер#Сергей Палкин Шахтер