Лидер сборной Египта после травмы в финале ЛЧ в Киеве пропустит стартовый матч ЧМ

14:18, 15 июня 2018
Футбол
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Мохамед Салах  не мыграет в первом матче сборной Египта на ЧМ /ЧМ REUTERS

Игрока не оказалось в составе на игру, сообщается на официальном сайте турнира.

Салах получил травму на 30-й минуте финального матча Лиги чемпионов УЕФА Реал - Ливерпуль в Киеве, в результате столкновения с игроком команды из Мадрида Серхио Рамосом. Он тут же был заменен и прошел обследование в киевской клинике.

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После этого появлялось много разноречивой информации о состоянии здоровья игрока. Ещё накануне сообщалось о том, что игрок тренируется в общей группе и может принять участие в первом матче турнира.

Матч Египет - Уругвай состоится сегодня, 15 июня, в Екатеринбурге. Начало игры в 15.00 по киевскому времени.

Как сообщал УНИАН, ЧМ-2018 проходит с 14 июня по 15 июля.  

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Теги: #ЧМ-2018#участники ЧМ-2018 по футболу