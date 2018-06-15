Лидер сборной Египта после травмы в финале ЛЧ в Киеве пропустит стартовый матч ЧМ

Мохаммед Салах не смог полностью восстановиться к игре с Уругваем.

Лидер и лучший бомбардир ангийского "Лиеврпуля" и сборной Египта по футболу Мохаммед Салах пропустит первый матч своей команды на ЧМ-2018.

Игрока не оказалось в составе на игру, сообщается на официальном сайте турнира.

Салах получил травму на 30-й минуте финального матча Лиги чемпионов УЕФА Реал - Ливерпуль в Киеве, в результате столкновения с игроком команды из Мадрида Серхио Рамосом. Он тут же был заменен и прошел обследование в киевской клинике.

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После этого появлялось много разноречивой информации о состоянии здоровья игрока. Ещё накануне сообщалось о том, что игрок тренируется в общей группе и может принять участие в первом матче турнира.

Матч Египет - Уругвай состоится сегодня, 15 июня, в Екатеринбурге. Начало игры в 15.00 по киевскому времени.

Как сообщал УНИАН, ЧМ-2018 проходит с 14 июня по 15 июля.