Главный тренер киевского "Динамо" на ЧМ-2018 будет "переживать за российскую сборную"

Александр Хацкевич также назвал те команды, которые считает фаворитами ЧМ.

Главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич на чемпионате мира будет болеть в первую очередь за красивый футбол.

Также Хацкевич назвал команды, которых считает фаворитами и чьи матчи не пропустит сообщает SportArena со ссылкой на Euroradio.fm.

«Здесь фавориты — Германия, Бразилия, Франция, Аргентина. Но буду переживать и за российскую сборную. Правда, предсказать, как далеко они пройдут, не могу. На данном этапе задача — хотя бы выйти из группы. А там шаг за шагом…» — отметил тренер Динамо.

Как сообщал УНИАН, ЧМ-2018 проходит с 14 по 15 июля. Сегодня на чемпионате мира состоятся три матча: Египет — Уругвай, Иран — Марокко и Испания — Португалия.

Ранее Министерство молодежи и спорта и ФФУ призвали бойкотировать ЧМ-2018. А ФФУ отказалась участвовать в Конгрессе ФИФА в России, но нашла способ предотвратить санкциям. ФФУ даже не отправили своего делегата на Конгресс ФИФА в Москве (его посетил посол, чтобы избежать санкций ФИФА).

Напомним, 9 стран, среди которых Украина, Австралия, Финляндия, Япония, Дания, Исландия, Великобритания, Польша и Швеция объявили дипломатический бойкот Чемпионата мира в России. Причинами для этого стало вторжение РФ в Украину и Сирию, отравления в Британии российского экс-разведчика Сергея Скрипаля, голодание украинских политзаключенных, в том числе режиссера Олега Сенцова, и систематическое нарушение прав человека в Российской Федерации.

Пленник Кремля Сенцов объявил 14 мая 2018 года бессрочную голодовку. Его главное требование - освобождение более 60 украинских политзаключенных, которые находятся за решеткой в России. Это требование режиссера поддержал Госдеп США, ЕС, парламент Канады и т. д.