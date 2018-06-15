На ЧМ-2018 у болельщика украли документы и деньги - полиция без переводчика ничем не помогла

Инцидент случился в Москве на станции метро.

В Москве случился очередной инцидент с болельщиком, приехавшим на чемпионат мира-2018 по футболу.

В полицию обратился гражданин Японии Уэки Сатоши, сообщается в Telegram-канал «ОПЕР Слил».

Он сообщил, что на платформе станции метро "Улица 1905 года" обнаружил отсутствие своих документов: паспорта гражданина Японии, паспорта болельщика, миграционной карты, кошелька с денежными средствами в сумме 800 долларов США.

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Вместе с тем, при каких обстоятельствах гражданин утерял свои вещи выяснить не представлялось возможным в связи с отсутствием переводчика. Российские полицейские просто не поняли туриста.

Как сообщал УНИАН, ЧМ-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.