На ЧМ-2018 у болельщика украли документы и деньги - полиция без переводчика ничем не помогла

12:34, 15 июня 2018
Футбол
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На ЧМ-2018 произошел очередной инцидент / REUTERS

В полицию обратился гражданин Японии Уэки Сатоши, сообщается в Telegram-канал «ОПЕР Слил».

Он сообщил, что на платформе станции метро "Улица 1905 года" обнаружил отсутствие своих документов: паспорта гражданина Японии, паспорта болельщика, миграционной карты, кошелька с денежными средствами в сумме 800 долларов США. 

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Вместе с тем, при каких обстоятельствах гражданин утерял свои вещи выяснить не представлялось возможным в связи с отсутствием переводчика. Российские полицейские просто не поняли туриста.

Как сообщал УНИАН, ЧМ-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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Теги: #ЧМ-2018 в России