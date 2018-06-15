Бывшая звезда "Ювентуса" Раванелли может возглавить команду-новичок УПЛ "Арсенал-Киев" - СМИ
12:03, 15 июня 2018Футбол
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У бывшего звездного игрока практически нет опыта работы тренером команды.
Раванелли может уже в ближайшее время возглавить украинский клуб / dynamomania.com
В команде-новичке украинской футбольной Премьер-лиги "Арсенал-Киев" грядет сенсационное назначение.
Как стало известно "Динамомании", вышедший в Премьер-лигу клуб возглавит бывшая звезда итальянского "Ювентуса" (Турин) Фабрицио Раванелли.
Игрок также известен по выступлениям за английский "Мидлсбро", французский "Марсель" и сборную Италии.
Итальянский 49-летний специалист имеет опыт работы с юношеской командой туринцев, а в 2013-м году он непродолительное время возглавлял французский "Аяччо".
При этом, о возможной или произошедшей отставке нынешнего тренера команды Сергея Литовченко, который вывел "Арсенал-Киев" в УПЛ из Первой лиги, пока ничего неизвестно.
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