Бывшая звезда "Ювентуса" Раванелли может возглавить команду-новичок УПЛ "Арсенал-Киев" - СМИ

У бывшего звездного игрока практически нет опыта работы тренером команды.

В команде-новичке украинской футбольной Премьер-лиги "Арсенал-Киев" грядет сенсационное назначение.

Как стало известно "Динамомании", вышедший в Премьер-лигу клуб возглавит бывшая звезда итальянского "Ювентуса" (Турин) Фабрицио Раванелли.

Игрок также известен по выступлениям за английский "Мидлсбро", французский "Марсель" и сборную Италии.

Итальянский 49-летний специалист имеет опыт работы с юношеской командой туринцев, а в 2013-м году он непродолительное время возглавлял французский "Аяччо".

При этом, о возможной или произошедшей отставке нынешнего тренера команды Сергея Литовченко, который вывел "Арсенал-Киев" в УПЛ из Первой лиги, пока ничего неизвестно.