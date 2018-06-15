ФК Шахтер начал реализацию абонементов на домашние игры Премьер-лиги сезона 2018/19

Абонементы на матчи Шахтера в новом сезоне будут стоить от 500 до 65000 гривен

Чемпион и обладатель Кубка Украины донецкий «Шахтер» объявил о начале второго этапа реализации абонементов на следующий сезон

C 18 июня абонементы на домашние матчи «горняков» в Харькове можно приобрести в кассах ОСК «Металлист» или онлайн на официальном сайте клуба.

Кассы стадиона работают с 10:00 до 19:00. Покупая абонемент, болельщик должен предъявить паспорт или права и заполнить анкету.

Приобретение абонемента на игры любимой команды значительно экономит время и деньги по сравнению с покупкой билетов на каждый матч (до -30% от совокупной стоимости).

Кроме того, болельщик получает ряд преимуществ:

1. Скидка до 20% на билеты Лиги чемпионов («Шахтер» – участник группового этапа сезона-2018/19).

2. Приоритетное право первыми выбрать лучшие места и купить билеты на все еврокубковые поединки.

3. Возможность приобрести дополнительные билеты на игры в Лиге чемпионов.

4. Скидка до 15% на атрибутику в Fan Shop в зависимости от категории абонемента.

5. Участие в дисконтной программе (бонусы за посещение матчей чемпионата и накопление скидки на абонемент следующего сезона).

6. Два гостевых визита для друзей в течение сезона в сектора категории вашего абонемента (VIP-владельцы могут получить 2 билета категории Standard 1).

7. Связь с клубом, участие во всех программах лояльности ФК «Шахтер» и информирование о важных событиях (открытые тренировки, специальные мероприятия для владельцев абонементов, праздники для детей и прочее).

Стоимость абонементов:

Standard: 500, 700, 1 000, 1 400, 1 800 и 2 200 гривен;

Comfort Tribune (без пакета гостеприимства): 3 200 гривен;

Club 1936 (с пакетом гостеприимства): 7 200 гривен;

Roof Club (с пакетом гостеприимства): 13 600 гривен;

Shakhtar Lounge (с пакетом гостеприимства): 20 000 гривен;

Sky Box: 65 000 гривен/место (контактный телефон: +38 067 620 40 11);

«Семейный клуб»: 1 000 гривен (детям до 17 лет – скидка 50% в кассах стадиона).