Украина вынуждена транслировать ЧМ-2018 из-за долгов и угрозы непоказа ЧМ-2022 - Аласания

Европейский союз вещателей угрожал Украине лишением прав на показ следующего чемпионата, а также штрафом.

Глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания сообщил, что Украина вынуждена транслировать на своей территории матчи Чемпионата мира по футболу-2018.

По его словам, трансляция матчей будет продолжена, так как Украина обязана погасить долг перед Европейским союзом вещателей (ЕСВ), накопленный с 2016 года, сообщает Главред.

"Дополнительное соглашение о приобретении исключительных прав на показ полного пакета чемпионата мира по футболу в РФ украинскими телеканалами "Интер" и НТН позволяет надеяться на показ НОТУ чемпионата мира в Катаре, который состоится в 2022 году", - написал он в Facebook.

Аласания отметил, что Европейский союз вещателей (ЕСВ) угрожал Украине лишением прав на показ следующего чемпионата, а также штрафом.

Национальная телерадиокомпания Украины за 8 миллионов гривен приобрела права на трансляцию Чемпионата мира по футболу еще в 2010 году. Однако из-за политического давления по мере эскалации конфликта между Украиной и Россией в феврале 2018 года Аласания заявил, что транслировать ЧМ-2018 компания не будет. Против трансляции высказались глава МИД Павел Климкин, а также ряд нардепов от разных фракций. Телеканалы один за одним стали отказываться показать ЧМ-2018.

Читайте такжеВ Украине нашлись желающие показать ЧМ по футболу в России

Тем не менее 30 мая Inter Media Group (владеет телеканалом "Интер") приобрела у Национальной общественной телерадиокомпании Украины эксклюзивные права на трансляцию матчей Чемпионата мира по футболу-2018. Спортивный журналист "Интера" Роман Кадемин назвал "кайфом" возможность комментировать спортивное событие.

Как сообщал УНИАН, Ранее Министерство спорта и ФФУ призвали бойкотировать ЧМ-2018. А ФФУ отказалась участвовать в Конгрессе ФИФА в России, но нашла способ предотвратить санкциям. ФФУ даже не отправили своего делегата на Конгресс ФИФА в Москве (его посетил посол, чтобы избежать санкций ФИФА).

Напомним, 9 стран, среди которых Украина, Австралия, Финляндия, Япония, Дания, Исландия, Великобритания, Польша и Швеция объявили дипломатический бойкот Чемпионата мира в России. Причинами для этого стало вторжение РФ в Украину и Сирию, отравления в Британии российского экс-разведчика Сергея Скрипаля, голодание украинских политзаключенных, в том числе режиссера Олега Сенцова, и систематическое нарушение прав человека в Российской Федерации.

Пленник Кремля Сенцов объявил 14 мая 2018 года бессрочную голодовку. Его главное требование - освобождение более 60 украинских политзаключенных, которые находятся за решеткой в России. Это требование режиссера поддержал Госдеп США, ЕС, парламент Канады и т. д.