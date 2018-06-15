Расписание ЧМ-2018: сегодня состоится суперматч Испания - Португалия
10:39, 15 июня 2018Футбол
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В пятницу на ЧМ-2018 состоятся три матча первого туру группового этапа
Команды-участницы ЧМ разыграют 400 миллионов долларов / eurosport.com
Сегодня на чемпионате мира по футболу состятся три матча первого тура группового этапа.
Центральной игрой дня и первым супер-матчем турнира стане противостояние национальных команд Испании и Португалии, сообщает официальный сайт соревнований.
Чемпионы Европы 2016 года португальцы сойдутся с чемпионами Европы-2012 и чемпионами мира-2010 командой Испании.
Также сегодня состоятся еше два менее ярких матча.
Расписание матчей. 15 июня:
#2 Египет - Уругвай, 15:00 (Екатеринбург)
#3 Португалия - Испания, 21:00 (Сочи)
#4 Марокко - И.Р. Иран,18:00 (Санкт-Петербург)
Время матчей указано по Киеву.
Как сообщал УНИАН, чемпионат мира-2018 проходит с 14 июня по 15 июля.
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