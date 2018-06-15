Расписание ЧМ-2018: сегодня состоится суперматч Испания - Португалия

В пятницу на ЧМ-2018 состоятся три матча первого туру группового этапа

Сегодня на чемпионате мира по футболу состятся три матча первого тура группового этапа.

Центральной игрой дня и первым супер-матчем турнира стане противостояние национальных команд Испании и Португалии, сообщает официальный сайт соревнований.

Чемпионы Европы 2016 года португальцы сойдутся с чемпионами Европы-2012 и чемпионами мира-2010 командой Испании.

Также сегодня состоятся еше два менее ярких матча.

Расписание матчей. 15 июня:

#2 Египет - Уругвай, 15:00 (Екатеринбург)

#3 Португалия - Испания, 21:00 (Сочи)

#4 Марокко - И.Р. Иран,18:00 (Санкт-Петербург)

Время матчей указано по Киеву.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира-2018 проходит с 14 июня по 15 июля.