Сборная России обыграла команду Саудовской Аравии в матче-открытии ЧМ-2018

19:56, 14 июня 2018
Футбол
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Сборная России крупно обыграла команду Саудовской Аравии в матче-открытии ЧМ-2018 / Reuters

В Москве на стадионе "Лужники" завершился матч-открытие чемпионата мира 2018 по футболу, в котором сборная России принимала команду Саудовской Аравии и крупно обыграла соперника.

Матч завершился со счетом 5:0, сообщает официальный сайт соревнований.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира по футболу проходит в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. 

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Теги: #ЧМ-2018 в России#участники ЧМ-2018 по футболу