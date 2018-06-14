Сборная России обыграла команду Саудовской Аравии в матче-открытии ЧМ-2018

Игра завершилась со счетом 5:0.

В Москве на стадионе "Лужники" завершился матч-открытие чемпионата мира 2018 по футболу, в котором сборная России принимала команду Саудовской Аравии и крупно обыграла соперника.

Матч завершился со счетом 5:0, сообщает официальный сайт соревнований.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира по футболу проходит в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.