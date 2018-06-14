Сборная России обыграла команду Саудовской Аравии в матче-открытии ЧМ-2018
19:56, 14 июня 2018Футбол
266 0
Игра завершилась со счетом 5:0.
Сборная России крупно обыграла команду Саудовской Аравии в матче-открытии ЧМ-2018 / Reuters
В Москве на стадионе "Лужники" завершился матч-открытие чемпионата мира 2018 по футболу, в котором сборная России принимала команду Саудовской Аравии и крупно обыграла соперника.
Матч завершился со счетом 5:0, сообщает официальный сайт соревнований.
Как сообщал УНИАН, чемпионат мира по футболу проходит в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter