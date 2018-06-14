Экс-игрок и селекционер сборной Украины по футболу посетил матч-открытие ЧМ-2018

Игрок не принял во внимание призывы ФФУ к бойкоту российского Мундиаля.

Член тренерского штаба сборной Украины по футболу Андрей Воронин, который с 2017 года был назначен селекционером команды, посетил матч-открытие Чемпионата мира в России.

Воронин поделился видео в Instagram Stories с трибун стадиона "Лужники", где Россия в первом туре играет с Саудовской Аравией, .сообщает ТСН-Проспорт.

Экс-футболист подписал видео "Мы ждали этот год".

Отметим, что Воронин играет за ветеранскую сборную Украины.

Футболист играл за московское "Динамо" с 2010 до 2014 годі. 3 2002 по 2012 годы он провел 74 игры за национальную сборную Украины.

Ранее Министерство спорта и ФФУ призвали бойкотировать ЧМ-2018. А ФФУ отказалась участвовать в Конгрессе ФИФА в России, но нашла способ предотвратить санкциям. ФФУ даже не отправили своего делегата на Конгресс ФИФА в Москве (его посетил посол, чтобы избежать санкций ФИФА).

Напомним, 9 стран, среди которых Украина, Австралия, Финляндия, Япония, Дания, Исландия, Великобритания, Польша и Швеция объявили дипломатический бойкот Чемпионата мира в России. Причинами для этого стало вторжение РФ в Украину и Сирию, отравления в Британии российского экс-разведчика Сергея Скрипаля, голодание украинских политзаключенных, в том числе режиссера Олега Сенцова, и систематическое нарушение прав человека в Российской Федерации.

Пленник Кремля Сенцов объявил бессрочную голодовку

Бессрочную голодовку Сенцов объявил 14 мая 2018 года. Его главное требование - освобождение более 60 украинских политзаключенных, которые находятся за решеткой в России. Это требование режиссера поддержал Госдеп США, ЕС, парламент Канады и т. д.