"Шахтер" пригласил 12 юных львовских футболистов в академию клуба

Попробовать свои силы на поле приехали мальчишки 2005 и 2006 годов.

На «Арене Львов» состоялся второй детский турнир Talent Day, участниками которого стали 96 детей из разных городов Украины

Shakhtar Talent Day – это возможность для юных спортсменов обратить на себя внимание наставников и скаутов Академии «Шахтера», сообщает официальный сайт клуба.

Инициатором турнира выступил Shakhtar Social, который реализует социальный проект «Давай, играй!» и занимается развитием массового любительского футбола в стране. Партнер мероприятия – футбольная школа «Мастер мяча».

Первый Talent Day состоялся в начале июня в Харькове, а теперь настал черед львовских ребят показать свой талант. Впрочем, география не ограничивалась одним городом: попробовать свои силы на поле приехали мальчишки 2005 и 2006 годов рождения из Одесской, Закарпатской, Волынской, Ивано-Франковской областей, а также из Черновцов, Тернополя и Борисполя.

Участников турнира поделили на шесть групп по 16 человек и провели ряд коротких матчей на шести площадках. На протяжении трех часов парни демонстрировали свои футбольные способности на одном из лучших стадионов Украины – «Арене Львов». На каждой локации ребята набирали баллы, выявившие в итоге победителей. Ими стали Святослав Цимбала, Максим Фик, Максим Лужный, Назар Тарновский, Олег Ирза. Все они были отмечены призами и подарками от клуба.

Кроме того, на соревнованиях присутствовали тренеры-селекционеры Академии дончан, которые внимательно следили за выступлениями участников, а самых талантливых приглашали на просмотр.

Иван Коцюба, тренер-селекционер Академии ФК «Шахтер»:

– Увидели сегодня много хороших, талантливых детей. Скажу, что квалификация юных футболистов даже здесь, в отборе, высока. Главным образом смотрели на то, как они мыслят на поле, какие решения принимают. Конечно, оценили технику, скорость, движение. Двенадцать игроков взяли на заметку и будем приглашать их на просмотр в Академию. Такой масштабный проект хорош не только тем, что позволяет найти сильных ребят с большим потенциалом, но и тем, что способствует популяризации массового футбола. Это то, чего в нашей стране очень не хватает.

В ближайшее время Talent Day пройдет в Мариуполе.

Shakhtar Social – некоммерческий фонд, созданный ФК «Шахтер» для реализации социальных проектов и развития массового детского футбола в Украине. Его задачи – популяризировать здоровый образ жизни, формировать правильные ценности и создавать равные возможности для всех, кто любит футбол и занимается им.