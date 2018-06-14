Вместо дыр в полу поставили унитазы, арестантам раздали мячи - Навальный рассказал о новшествах в российских СИЗО перед ЧМ-2018

Оппозиционер Алексей Навальный, который вышел сегодня на свободу, написал пост о евроремонтах в спецприемниках перед чемпионатом мира.

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который сегодня вышел на свободу после 30-дневного ареста, рассказал о кардинальных изменениях условий содержания в российских СИЗО перед чемпионатом мира по футболу.

«Видимо власти не исключают, что придется арестовывать за дебош пьяных английских фанатов, и не хотят ударить в грязь лицом», - отметил Навальный.

По словам политика, во всех камерах сделали евроремонт, покрасили решетки, вместо дыр в полу поставили унитазы, а в коридоре установили футбольные ворота. Кроме того, в камерах повесили ЖК-экраны, «чтобы арестанты могли смотреть матчи чемпионата».

«Кормить стали лучше, чем в ресторане. И даже официант есть - курсант из школы милиции ходит и раздает меню. Типа, как в самолете, можно выбрать один из двух вариантов», - написал он. По его словам, в качестве десерта на обед можно выбрать тирамису.

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Для общения с иностранцами в спецприемник пригласили студенток Московского государственного лингвистического университета имени Мориса Терезы.

"Пока иностранцев нет, студенткам скучно, они громко жалуются и требуют массовых арестов, чтобы завести знакомства", - написал Навальный.

"Предвосхищая ваши комментарии на тему "хочу под арест", хочу заметить, что количество мест ограничено и если у вас в планах есть нарушение общественного порядка, то торопитесь. После Чемпионата Мира золотая карета превратится в тыкву", - добавил политик.

Утром 14 июня политик Алексей Навальный вышел на свободу после 30 суток ареста. Месяц назад суд признал оппозиционера виновным в нарушении правил проведения массового мероприятия и арестовал его на 30 суток за акцию «Он нам не царь», которая прошла 5 мая и была приурочена к инаугурации президента России Владимира Путина.