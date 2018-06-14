Вместо дыр в полу поставили унитазы, арестантам раздали мячи - Навальный рассказал о новшествах в российских СИЗО перед ЧМ-2018
Российский оппозиционер Алексей Навальный, который сегодня вышел на свободу после 30-дневного ареста, рассказал о кардинальных изменениях условий содержания в российских СИЗО перед чемпионатом мира по футболу.
«Видимо власти не исключают, что придется арестовывать за дебош пьяных английских фанатов, и не хотят ударить в грязь лицом», - отметил Навальный.
По словам политика, во всех камерах сделали евроремонт, покрасили решетки, вместо дыр в полу поставили унитазы, а в коридоре установили футбольные ворота. Кроме того, в камерах повесили ЖК-экраны, «чтобы арестанты могли смотреть матчи чемпионата».
Всем привет. Я снова с вами после 30-суточной командировки. Ужасно рад быть на свободе. Не буду хвастаться сколько книг я прочитал - много, расскажу лучше как подготовили спецприёмник к ЧМ по футболу. Это ужасно интересно. Видимо власти не исключают, что придётся арестовывать за дебош пьяных английских фанатов и не хотят ударить в грязь лицом. Во всех камерах зафигачили евроремонт. Решётки покрасили. Вместо дыр в полу (уж извините за такие подробности) поставили унитазы. В прогулочном дворе поставили ворота и раздали настоящие футбольные мячи. Кормить стали лучше, чем в ресторане. И даже официант есть - курсант из школы милиции ходит и раздает меню. Типа, как в самолёте, можно выбрать один из двух вариантов. Вот так выглядел вчерашний обед, яспециально записал: Закуска: картофельный салат или пирожок с капустой. Суп: харчо или борш с пампушкой. Основное блюдо: плов или шашлык. Причём можно шашлых из свинины, но для тех, кто кошер/халяль есть вариант из баранины. Десерт: тирамису (!) или пирожок с вишней. Напиток: вода, клюквенный морс или безалкогольное пиво. Импортное! Так как сотрудники спецприемника английского не знают, набрали стажёрок - студентки из Иняза им. Мориса Терезы. Они ходят в специальной форме, нечто среднее между полицейским и стюардессой. Пока иностранцев нет, студенткам скучно, они громко жалуются и требуют массовых арестов, чтобы завести знакомства. Самая чума. В камеры установили здоровенные ЖК-экраны, чтобы арестанты могли смотреть матчи чемпионата. Каждому, кто выходит дают подарок: книжечку с законами и домино (или нарды) с символикой чемпионата. Я выбрал нарды. Предвосхищая ваши комментарии на тему "хочу под арест", хочу заметить, что количество мест ограничено и если у вас в планах есть нарушение общественного порядка, то торопитесь. После Чемпионата Мира золотая карета превратится в тыкву.
«Кормить стали лучше, чем в ресторане. И даже официант есть - курсант из школы милиции ходит и раздает меню. Типа, как в самолете, можно выбрать один из двух вариантов», - написал он. По его словам, в качестве десерта на обед можно выбрать тирамису.
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Для общения с иностранцами в спецприемник пригласили студенток Московского государственного лингвистического университета имени Мориса Терезы.
"Пока иностранцев нет, студенткам скучно, они громко жалуются и требуют массовых арестов, чтобы завести знакомства", - написал Навальный.
"Предвосхищая ваши комментарии на тему "хочу под арест", хочу заметить, что количество мест ограничено и если у вас в планах есть нарушение общественного порядка, то торопитесь. После Чемпионата Мира золотая карета превратится в тыкву", - добавил политик.
Утром 14 июня политик Алексей Навальный вышел на свободу после 30 суток ареста. Месяц назад суд признал оппозиционера виновным в нарушении правил проведения массового мероприятия и арестовал его на 30 суток за акцию «Он нам не царь», которая прошла 5 мая и была приурочена к инаугурации президента России Владимира Путина.