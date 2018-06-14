Тоттенхэм озвучил дату первого матча на новом стадионе

В матче-открытии новой арены "Шпоры" сыграют с "Ливерпулем".

Лондонский Тоттенхэм озвучил в "твиттере" дату первого матча, который команда проведет на новой клубной арене.

Открытие домашнего стадиона Тоттенхэма состоится в матче 5-го тура нового сезона Премьер-лиги против Ливерпуля, который состоится в уик-энд 15-16 сентября.

🙌 We are delighted to announce that we shall play our first home game at #SpursNewStadium on the weekend of 15/16 September 2018 against Liverpool. 🏟



📰 Read more ➡️ https://t.co/01RpLePND4pic.twitter.com/1VvYfoYV56 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 14, 2018

Новый стадион Тоттенхэма будет вмещать 62 000 зрителей. Он станет вторым по вместительности в Лондоне среди всех арен клубов. Самым вместительным стадионом останется "Олимпийский", на котором играет Вест Хэм.

Стоимость нового стадиона Тоттенхэма изначально оценивалась в 400 миллионов фунтов (около 449 миллионов евро), но в конечном счете смета увеличилась практически до 1 миллиарда фунтов (около 1,12 миллиарда евро).

Отметим, что во время строительства новой арены, в сезоне 2017-2018, команда временно играла на стадионе "Уэмбли".