Тоттенхэм озвучил дату первого матча на новом стадионе

13:31, 14 июня 2018
Футбол
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&quot;Тоттенхэм&quot; впервые сыграет на новом стадионе уже в сентябре / Tottenham Hotspur

Открытие домашнего стадиона Тоттенхэма состоится в матче 5-го тура нового сезона Премьер-лиги против Ливерпуля, который состоится в уик-энд 15-16 сентября.

Новый стадион Тоттенхэма будет вмещать 62 000 зрителей. Он станет вторым по вместительности в Лондоне среди всех арен клубов. Самым вместительным стадионом останется "Олимпийский", на котором играет Вест Хэм. 

Стоимость нового стадиона Тоттенхэма изначально оценивалась в 400 миллионов фунтов (около 449 миллионов евро), но в конечном счете смета увеличилась практически до 1 миллиарда фунтов (около 1,12 миллиарда евро).

Отметим, что во время строительства новой арены, в сезоне 2017-2018, команда временно играла на стадионе "Уэмбли".  

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Теги: #Лондон#Тоттенхэм