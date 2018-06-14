Более 1200 британским болельщикам запретили приехать в Россию на ЧМ-2018

12:40, 14 июня 2018
Футбол
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Более 1200 британских болельщиков получили запрет на посещение матчей ЧМ / REUTERS

Как сообщает Independent, причиной таких мер стало негативное прошлое болельщиков, которых вынуждают сдавать свои паспорта.

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Заместитель начальника полиции Марк Робертс заявил, что перед стартом чемпионата мира на территории Великобритании была проведена операция по изъятию паспортов у тех фанатов, которые неподобающе себя вели на прошлых турнирах.

Отметим, что сборная Англии на групповой стадии мундиаля сыграет в группе G с командами Туниса, Панамы и Бельгии.

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Теги: #ЧМ-2018 в России#английские фанаты