Более 1200 британским болельщикам запретили приехать в Россию на ЧМ-2018
12:40, 14 июня 2018Футбол
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Причиной таких мер стало негативное прошлое болельщиков.
Более 1200 британских болельщиков получили запрет на посещение матчей ЧМ / REUTERS
Более 1200 британских болельщиков получили запрет на посещение матчей чемпионата мира, который сегодня, 14 июня, стартует в России.
Как сообщает Independent, причиной таких мер стало негативное прошлое болельщиков, которых вынуждают сдавать свои паспорта.
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Заместитель начальника полиции Марк Робертс заявил, что перед стартом чемпионата мира на территории Великобритании была проведена операция по изъятию паспортов у тех фанатов, которые неподобающе себя вели на прошлых турнирах.
Отметим, что сборная Англии на групповой стадии мундиаля сыграет в группе G с командами Туниса, Панамы и Бельгии.
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