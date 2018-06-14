Шахтер договорился о трансфере бразильца Фернандо за 5,5 миллиона евро

10:26, 14 июня 2018
Футбол
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Фернандо Педро / globo.com

19-летний форвард перейдет в донецкий клуб за 5,5 миллиона евро.

Фернандо Педро отправится в Украину для медосмотра и подписания контракта.

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«Палмейрас» принадлежат 90% экономических прав на игрока, а контракт с ним рассчитан до 2022 года.

Фернандо выступает за молодежный состав «Палмейрас», но в этом году уже дебютировал за основную команду и отметился голом. Также он получил вызов в сборную Бразилии среди 20-летних.

Напомним, в это межсезонье "Шахтер" покинули форвард Факундо Феррейра, перешедший в "Бенфику", также полузащитники Фред и Бернард.

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Теги: #ФК Шахтер