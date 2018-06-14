Шахтер договорился о трансфере бразильца Фернандо за 5,5 миллиона евро
10:26, 14 июня 2018Футбол
425 0
19-летний форвард отправляется в Украину для медосмотра.
Фернандо Педро / globo.com
«Шахтер» и «Палмейрас» согласовали сумму трансфера нападающего бразильского клуба Фернандо Педро. Об этом сообщает Globo Esporte.
19-летний форвард перейдет в донецкий клуб за 5,5 миллиона евро.
Фернандо Педро отправится в Украину для медосмотра и подписания контракта.
Читайте такжеШахтер может подписать форварда Динамо Мбокани
«Палмейрас» принадлежат 90% экономических прав на игрока, а контракт с ним рассчитан до 2022 года.
Фернандо выступает за молодежный состав «Палмейрас», но в этом году уже дебютировал за основную команду и отметился голом. Также он получил вызов в сборную Бразилии среди 20-летних.
Напомним, в это межсезонье "Шахтер" покинули форвард Факундо Феррейра, перешедший в "Бенфику", также полузащитники Фред и Бернард.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter