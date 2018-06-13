Футбольная коррупция: НАБУ открыло дело по скандальным закупкам искусственных газонов от ФФУ

В Бюро отметили, что основанием для начала расследования стали не только заявления, поступившие по этому поводу в НАБУ, но и результаты проведенной информационно-аналитической работы детективов.

НАБУ открыло уголовное производство по результатам коррупционного скандала с закупкой футбольного покрытия у коммерческих дочерних компаний Федерации футбола Украины. Об этом в ответ на запрос сообщили УНН в пресс-службе НАБУ.

В Бюро отметили, что основанием для начала расследования стали не только заявления, поступившие по этому поводу в НАБУ, но и результаты проведенной информационно-аналитической работы детективов.

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«Детективами Национального бюро на основании полученных заявлений, в том числе заявления ОО «Инициатива будущего», о возможных преступлениях, совершенных должностными лицами законодательной, исполнительной ветвей власти и ОО «Федерация футбола Украины», проведено информационно-аналитическую работу, по результатам которой зарегистрировано уголовное производство № 52018000000000539 от 07.06.2018 по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины», – говорится в ответе НАБУ.

По данным «Бизнес.медиа» в конце прошлого года, меньше чем за месяц было проведено 300 тендеров (закупка услуг по строительству и реконструкции покрытия для футбольных полей) без открытых аукционов. И львиную долю этих закупок выиграли коммерческая дочка ФФУ – «ФФУ Продакшн» – или связанные с ФФУ компании.

По итогам этих тендеров, как утверждают журналисты «BIHUS info», коммерческим структурам ФФУ удалось освоить несколько сотен миллионов бюджетных средств. При этом цена за квадратный метр поля искусственной футбольной травы от «ФФУ Продакшн» была значительно выше европейских аналогов.

Позже в СМИ появилась информация о том, что представители ОО «Инициатива будущего» обратились в ГПУ и НАБУ с заявлением о преступлении по проведению тендерных закупок услуг по строительству и реконструкции футбольных полей.

Отметим, что в прошлом году на нужды реконструкции футбольных полей было предусмотрено из центрального бюджета Украины 270 млн грн. Все они были освоены в сверхкороткие сроки в конце декабря 2017 года. В этом году на эти же цели государство уже выделило 370 млн грн.