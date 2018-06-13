Черноморец заключил 3-летний контракт с болгарским тренером

18:24, 13 июня 2018
Футбол
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Ангел Червенков / sportarena.com

Соглашение со специалистом рассчитано на три сезона.

Исполнявший обязанности главного тренера Константин Фролов покинул пост, но неизвестно, остался ли он в системе клуба.

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Болгарский тренер Ангел Червенков прежде работал в Украине. В 2014 году он возглавлял ФК "Севастополь", а в 2015-м — киевский "Арсенал".

Последним местом работы Ангела Червенкова был болгарский "Локомотив" (Пловдив), с которым он работал два года назад.

Напомним, "Черноморец" по итогам минувшего сезона вылетел из УПЛ. В стыковых матчах одесская команда уступила "Полтаве".

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