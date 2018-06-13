Черноморец заключил 3-летний контракт с болгарским тренером

Ангел Червенков до этого работал в Украине с "Севастополем" и столичным "Арсеналом".

Болгарский специалист Ангел Червенков стал главным тренером одесского "Черноморца", сообщает официальный сайт клуба.

Соглашение со специалистом рассчитано на три сезона.

Исполнявший обязанности главного тренера Константин Фролов покинул пост, но неизвестно, остался ли он в системе клуба.

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Болгарский тренер Ангел Червенков прежде работал в Украине. В 2014 году он возглавлял ФК "Севастополь", а в 2015-м — киевский "Арсенал".

Последним местом работы Ангела Червенкова был болгарский "Локомотив" (Пловдив), с которым он работал два года назад.

Напомним, "Черноморец" по итогам минувшего сезона вылетел из УПЛ. В стыковых матчах одесская команда уступила "Полтаве".