Чемпионат мира по футболу: расписание на четверг, 14 июня, матч-открытие

В матче-открытии ЧМ встретятся сборные России и Саудовской Аравии.

С 14-го по 15 июня пройдет чемпионат мира по футболу-2018 в России, в котором примут участие 32 команды. Напомним, сборная Украины не прошла квалификацию на турнир.

14 июня, в матче-открытии чемпионата мира сыграют сборные России и Саудовской Аравии - по иронии, слабейшие команды турнира,судя по официальному рейтингу ФИФА (Саудовская Аравия - 67-е место, Россия - 70-е).

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Начало матча - в 18.00 по киевскому времени, перед этим пройдет церемония открытия.

Напомним, в Украине этот и все основные матчи ЧМ-2018 покажет в прямом эфире телеканал "Интер".

Отметим, что согласно регламента, в следующий раунд (плей-офф) выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Групповой этап турнира пройдет с 14-го по 28 июня, а затем 16 лучших команд ожидают матчи на выбывание начиная с 1/8 финала.