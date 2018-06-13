Шахтер определился с соперниками на первом летнем сборе

Горняки сыграют с датским "Копенгагеном" и болгарским ЦСКА.

"Шахтер" определился с соперниками, против которых сыграет на первом тренировочном сборе.

На первом этапе подготовки в Германии донетчан ожидают два товарищеских поединка. 26 июня горняки сыграют против "Копенгагена". А 30 июня соперником команды Паулу Фонсеки станет болгарский ЦСКА. Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".

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Горняки уже играли против датчан в этом году. Тогда в рамках зимних сборов в ОАЭ "Шахтер" уступил "Копенгагену" со счетом 1:2.

А вот против болгарской команды донетчане играли еще в рамках Кубка УЕФА, в сезоне-2001/2002. Тогда донецкий клуб уступил на выезде ЦСКА со счетом 0:3, дома победил - 2:1, но по сумме двух матчей софийская команда оказалась сильнее.

Напомним, по итогам минувшего сезона команда Паулу Фонсеки стала чемпионом Украины и обладателем Кубка страны. В следующем розыгрыше Лиги чемпионов донетчане сыграют на групповой стадии.