Экс-защитник Динамо Хачериди впервые примерил футболку ПАОК

16:40, 13 июня 2018
Футбол
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Евгений Хачериди / protothema.gr

Новичок греческого клуба ПАОК Евгений Хачериди впервые показался в футболке нового клуба. Хачериди будет выступать в команде под привычным 34 номером, под которым играл в "Динамо". 

Украинский футболист дал интервью официальному сайту греческого клуба и провел фотосессию.

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"В Греции горячие болельщики, и нужно завоевать их поддержку. Всегда интересно играть при полных трибунах. Что касается задач на следующий сезон, то главные цели - бороться за титул чемпиона Греции и как можно лучше выступить в еврокубках", - сказал Евгений Хачериди. 

Welcome to #Toumba Evgen... #PAOK #football #transfers #TheFutureIsHere

Допис, поширений PAOK FC (@paok_fc)

Напомним, что контракт с греческим ПАОКом футболист подписал в конце мая. Соглашение рассчитано на три сезона.

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Теги: #ПАОК#Евгений Хачериди