Экс-защитник Динамо Хачериди впервые примерил футболку ПАОК

У игрока в команде будет 34-й номер - такой же, какой был в "Динамо".

Новичок греческого клуба ПАОК Евгений Хачериди впервые показался в футболке нового клуба. Хачериди будет выступать в команде под привычным 34 номером, под которым играл в "Динамо".

Украинский футболист дал интервью официальному сайту греческого клуба и провел фотосессию.

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"В Греции горячие болельщики, и нужно завоевать их поддержку. Всегда интересно играть при полных трибунах. Что касается задач на следующий сезон, то главные цели - бороться за титул чемпиона Греции и как можно лучше выступить в еврокубках", - сказал Евгений Хачериди.

Напомним, что контракт с греческим ПАОКом футболист подписал в конце мая. Соглашение рассчитано на три сезона.