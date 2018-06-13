Президент ФИФА Инфантино объявил о желании идти на второй срок

Джанни Инфантино занимает пост президента ФИФА с 26 февраля 2016 года, когда он сменил Йозефа Блаттера.

На сегодняшнем Конгрессе ФИФА, который состоялся в Москве, действующий президент этой организации Джанни Инфантино сообщил о намерении пойти на второй срок.

Об этом сообщает BBC.

Читайте такжеЭкс-президента УЕФА Платини оправдали в деле о коррупции

"Хотел бы сообщить всем членам ФИФА, которые избрали меня два года и один месяц назад, что я буду участвовать в новом голосовании, которое состоится 5 июля 2019 года в Париже", - сообщил Инфантино.

Джанни Инфантино занимает пост президента ФИФА с 26 февраля 2016 года, когда он стал преемником Йозефа Блаттера, замешанного в коррупционном скандале.

Как сообщал УНИАН, сегодня стало известно, что чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет сразу в трех странах - Канаде, США и Мексике.