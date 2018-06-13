Сборная Испании назначила нового главного тренера вместо уволенного Лопетеги

15:25, 13 июня 2018
Футбол
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Фернандо Йерро / RFEF

Им стал занимавший до последнего времени должность спортивного директора команды Фернандо Йерро. Он будет работать с национальной сборной во время ЧМ-2018.

Об этом сообщает официальный сайт Федереации футбола Испании.

Испанцы проведут пресс-конференцию с участием Йерро в российском Краснодаре сегодня вечером.

Напомним, что сегодня был в отставку отправлен Хулен Лопетеги, который вчера был объявлен в качетсве нового главного тренера "Реала". 

Йерро работал главным тренером в клубе "Овьедо" с 2016-го по 2017 год.

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Теги: #ЧМ-2018 в России#сборная Испании по футболу#Фернандо Йерро