Сборная Испании назначила нового главного тренера вместо уволенного Лопетеги

Рокировка произошла ровно за день до старта чемпионата мира.

Сборная Испании назначила нового главного тренера.

Им стал занимавший до последнего времени должность спортивного директора команды Фернандо Йерро. Он будет работать с национальной сборной во время ЧМ-2018.

Об этом сообщает официальный сайт Федереации футбола Испании.

Испанцы проведут пресс-конференцию с участием Йерро в российском Краснодаре сегодня вечером.

Напомним, что сегодня был в отставку отправлен Хулен Лопетеги, который вчера был объявлен в качетсве нового главного тренера "Реала".

Йерро работал главным тренером в клубе "Овьедо" с 2016-го по 2017 год.