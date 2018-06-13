Сборная Испании назначила нового главного тренера вместо уволенного Лопетеги
15:25, 13 июня 2018Футбол
266 0
Рокировка произошла ровно за день до старта чемпионата мира.
Фернандо Йерро / RFEF
Сборная Испании назначила нового главного тренера.
Им стал занимавший до последнего времени должность спортивного директора команды Фернандо Йерро. Он будет работать с национальной сборной во время ЧМ-2018.
Об этом сообщает официальный сайт Федереации футбола Испании.
Испанцы проведут пресс-конференцию с участием Йерро в российском Краснодаре сегодня вечером.
Напомним, что сегодня был в отставку отправлен Хулен Лопетеги, который вчера был объявлен в качетсве нового главного тренера "Реала".
Йерро работал главным тренером в клубе "Овьедо" с 2016-го по 2017 год.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter