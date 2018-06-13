Чемпионат мира в России назвали "трагикомедией в Потемкинских деревнях"

Французский сатирический журнал выразил свое отношение к предстоящему Мундиалю в РФ.

Всемирно известный французский сатирический журнал Charlie Hebdo посвятил обложну очередного выпуска ЧМ-2018 по футболу. На ней изображен президент России Владимир Путин на танке, целящийся в футбольные ворота, сообщается в официальном Twitter издания. Журнал назвал ЧМ-2018 в России "трагикомедией в Потемкинских деревнях". Как сообщал УНИАН, ЧМ-2018 по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 гогда.

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