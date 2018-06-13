Чемпионат мира в России назвали "трагикомедией в Потемкинских деревнях"

14:33, 13 июня 2018
Футбол
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Турнир в России сравнили с трагикомедией в потемкинских деревнях / REUTERS

На ней изображен президент России Владимир Путин на танке, целящийся в футбольные ворота, сообщается в официальном Twitter издания.

Журнал назвал ЧМ-2018 в России "трагикомедией в Потемкинских деревнях".

Как сообщал УНИАН, ЧМ-2018 по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 гогда. 

Французские карикатуристы покуражились над идеей провести в России ЧМ-2018 / twitter.com/Charlie_Hebdo
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Теги: #режим Путина#ЧМ-2018 в России