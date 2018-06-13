ЧМ-2026 состоится в Северной Америке - США, Канаде и Мексике

Конгресс ФИФА принял решение об организаторе турнира через 8 лет.

68-й Конгресс Международной федерации футбольных ассоциаций принял решение о проведении чемпионата мира-2026 в трех странах Северной Америки.

Соревнования пройдут в США, Канаде и Мексике, сообщает официальный сайт ФИФА.

Единственным конкурентом совместной заявки трех стран была кандидатура Марокко. Впрочем, еще задолго до голосования в ФИФА предупреждали о крайне низких шансах этой заявки из-за того, что в Марокко запрещены однополые браки.

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Тем не менее, за заявку Марокко было отдано 65 голосов, в то время как за объединенную заявку трех стран - 134. Один делегат воздержался.

«У нас есть победитель: ЧМ-2026 пройдет в Канаде, США и Мексике», — объявил глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

Конгресс ФИФА проходит в Москве накануне старта ЧМ по футболу, который состоится в России с 14 июня по 15 июля.