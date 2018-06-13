Лопетеги уволен с поста главного тренера сборной Испании за сутки до начала ЧМ-2018

Тренер поплатился за переговоры с мадридским "Реалом" за спиной Федерации футбола Испании.

Главный тренер сборной Испании по футболу Хулен Лопетеги уволен со своего поста, сообщил на специальной пресс-конференции президент Федерации футбола Испании Луис Рубиалес.

Тренер уволен за некорректное поведение, когда он в тайне от руководства Федерации футбола страны провел переговоры с мадридским "Реалом", сообщает испанская Marca.

«Мы благодарим Хулио за все, что он сделал, потому что он один из великих людей, благодаря которым, мы находимся здесь, на ЧМ в России. Но мы вынуждены его уволить. Должно быть ясно, что все работники испанской федерации имеют некоторые обязательства, которые должны быть выполнены», - отметил Рубиалес.

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Ранее стало известно, что Лопетеги решили уволить после его тайных переговоров с мадридским "Реалом" и подписании контракта, о чем стало известно накануне.

Часть игроков национальной команды, во главе с Серхио Рамосом, выступали категорически против смены наставника накануне мирового первенства.

Сборная Испании свой первый и очень важный матч ЧМ-2018 против команды Португалии проведет уже в пятницу, 15 июня, на стадионе "Фишт" в Сочи.