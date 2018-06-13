Лопетеги сегодня может быть уволен с поста главного тренера сборной Испании, игроки против

13:01, 13 июня 2018
Футбол
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Лопетеги грозит увольнение за сутки до старта чемпионата мира /  Reuters

Как сообщает испанская Marca, глава федерации футбола Испании крайне недоволен тем, что Лопетеги подписал контракт с мадридским "Реалом".

По этой причине Лопетеги может быть отправлен в отставку еще до начала ЧМ-2018.

На групповой стадии Мундиаля "красная фурия" сыграет против Португалии, Ирана и Марокко.

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Ранее "Реал" объявил о назначении Хулена Лопетеги новым главным тренером клуба.

Вместе с тем, ряд игроков команды во главе с Серхио Рамосом выступили категорически против увольнения наставника.

Пресс-конференция, на которой должно быть объявлено об увольнении тренера, либо продолжении его работы, должна была начаться в 12.30 по Киеву, но задерживается. 

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Теги: #ЧМ-2018 в России#участники ЧМ-2018 по футболу