Лопетеги сегодня может быть уволен с поста главного тренера сборной Испании, игроки против

Игроки национальной команды Испании выступают категорически против смены тренера.

Главный тренер сборной Испании по футболу Хулен Лопетеги может быть уволен по представлению президента федерации Луиса Рубиалеса.

Как сообщает испанская Marca, глава федерации футбола Испании крайне недоволен тем, что Лопетеги подписал контракт с мадридским "Реалом".

По этой причине Лопетеги может быть отправлен в отставку еще до начала ЧМ-2018.

На групповой стадии Мундиаля "красная фурия" сыграет против Португалии, Ирана и Марокко.

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Ранее "Реал" объявил о назначении Хулена Лопетеги новым главным тренером клуба.

Вместе с тем, ряд игроков команды во главе с Серхио Рамосом выступили категорически против увольнения наставника.

Пресс-конференция, на которой должно быть объявлено об увольнении тренера, либо продолжении его работы, должна была начаться в 12.30 по Киеву, но задерживается.