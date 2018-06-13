Лопетеги сегодня может быть уволен с поста главного тренера сборной Испании, игроки против
13:01, 13 июня 2018Футбол
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Игроки национальной команды Испании выступают категорически против смены тренера.
Лопетеги грозит увольнение за сутки до старта чемпионата мира / Reuters
Главный тренер сборной Испании по футболу Хулен Лопетеги может быть уволен по представлению президента федерации Луиса Рубиалеса.
Как сообщает испанская Marca, глава федерации футбола Испании крайне недоволен тем, что Лопетеги подписал контракт с мадридским "Реалом".
По этой причине Лопетеги может быть отправлен в отставку еще до начала ЧМ-2018.
На групповой стадии Мундиаля "красная фурия" сыграет против Португалии, Ирана и Марокко.
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Ранее "Реал" объявил о назначении Хулена Лопетеги новым главным тренером клуба.
Вместе с тем, ряд игроков команды во главе с Серхио Рамосом выступили категорически против увольнения наставника.
Пресс-конференция, на которой должно быть объявлено об увольнении тренера, либо продолжении его работы, должна была начаться в 12.30 по Киеву, но задерживается.
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