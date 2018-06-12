Женская сборная Украины по футболу обыграла дома лидера своей группы в отборе ЧМ-2019

23:10, 12 июня 2018
Футбол
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Женская сборная Украины по футболу обыграла Швецию - 1:0 / ffu.org.ua

Украинки выиграли со счетом 1:0 благодаря голу Дарины Апанащенко на 41-й минуте. Об этом сообщает официальный сайт ФФУ. 

Игра началась с 30-минутной задержкой из-за ливня, который полностью залил поле «Арены Львов» водой. К счастью, работники стадиона сделали все возможное, чтобы поединок состоялся.

Сборная Украины благодаря победе набрала 10 очков, а шведская команда впервые потеряла очки в нынешней квалификации. 

Турнирная таблица 4-й группы выглядит сейчас так:

1. Швеция – 15 очков, 6 матчей

2. Дания – 15 (6)

3. Украина – 10 (6)

4. Венгрия – 4 (7)

5. Хорватия – 2 (7)

В плей-офф выйдут 7 команд, занявших первые места в группах, и лучшая команда, занявшая второе место.

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Теги: #женская сборная Украины по футболу