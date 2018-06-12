Женская сборная Украины по футболу обыграла дома лидера своей группы в отборе ЧМ-2019

Игра во Львове находилась под угрозой срыва из-за ливня.

Во Львове на стадионе «Арена Львов» прошел отборочный матч к чемпионату мира-2019 между женскими сборными командами Украины и Швеции.

Украинки выиграли со счетом 1:0 благодаря голу Дарины Апанащенко на 41-й минуте. Об этом сообщает официальный сайт ФФУ.

Игра началась с 30-минутной задержкой из-за ливня, который полностью залил поле «Арены Львов» водой. К счастью, работники стадиона сделали все возможное, чтобы поединок состоялся.

Сборная Украины благодаря победе набрала 10 очков, а шведская команда впервые потеряла очки в нынешней квалификации.

Турнирная таблица 4-й группы выглядит сейчас так:

1. Швеция – 15 очков, 6 матчей

2. Дания – 15 (6)

3. Украина – 10 (6)

4. Венгрия – 4 (7)

5. Хорватия – 2 (7)

В плей-офф выйдут 7 команд, занявших первые места в группах, и лучшая команда, занявшая второе место.