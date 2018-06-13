ЧМ-2018: Группа Н – яркая Колумбия и везунчики из Польши

Мы уже представили команды-гранды Францию, Испанию, Германию, Аргентину и Бразилию. Мы также представили сборные Хорватии, Португалии, Бельгии, Англии и Исландии, которые вряд ли будут претендовать на титул в этом году. Наконец, в каждой группе есть свои середняки и аутсайдеры. Сегодня мы представляем последний квартет команд, где нет ярко выраженного лидера, команды способной бороться за чемпионство. Но, как минимум, две из них способны попить кровь любого, самого большого фаворита ЧМ.

Некоторые по привычке ставят на первое место команду Польши, прошедшую как всегда сложный и непредсказуемый отборочный турнир в Европе. Но вряд ли эта команда сможет легко обыграть самобытные и всегда неуступчивые сборные из Африки, Южной Америки и Азии.

Сборная Колумбии, кажется будет ближе к победе в группе, а в 1/8 финала способна продемонстрировать «убийственные» аргументы в играх с Англией/Бельгией в борьбе за выход в четвертьфинал мирового первенства.

Польша

Команда Войцеха Щесны, Роберта Левандовского, Якуба Блащиковски и, известного нам по выступлениям за киевское «Динамо» Лукаша Теодорчика, в последнее время находится на подъеме. Псоле пропущенных предыдущих двух ЧМ-2010 и 2014, команда впервые за 12 лет выступит на Мундиале. А что касается Евро, так она вообще практически завсегдатай этих турниров. Правда, в 2008 и 2012 команда не выходила из группы в плей-офф, а вот на последнем континентальном первенстве во Франции, два года назад, не только вышла из группы, но и прошла первую стадию плей-офф – 1/8 финала, выбыв только в четвертьфинале.

На своем самом успешном за последнее время турнире поляк заняли второе место на групповом этапе вслед за немцами – опередив Северную Ирландию и аутсайдера группы сборную Украины (1:0 в очном матче). А в 1/8 финала поляки обыграли также не самую знатную команду Швейцарии – 1:1 (4:5 по пенальти). И лишь в четвертьфинале они уступили будущим триумфаторам Евро из Португалии, причем, опять лишь в серии пенальти – 1:1 (3:5).

Как видно из этого списка, серьезных соперников поляков не побеждали на своем пути во Франции. В нынешнем отборочном цикле ЧМ полякам также повезло с соперниками. Их оппонентами в группе были команды Дании, Черногории, Румынии, Армении и Казахстана. Из всех матчей они выиграли 8 (все пять матчей дома), сыграв вничью лишь с Казахстаном в гостях – 2:2. А вот гостевая игра с Данией стоит особняком. Тот матч завершился победой скандинавской команды со счетом 4:0 и должен стать своеобразным тревожным звоночком для подопечных Адама Навалки перед стартом ЧМ-2018.

Конечно, об успехах команды Гжегожа Лято и Збигнева Бонека, которая выигрывала бронзу ЧМ в 1974 и 1982 годах сейчас поляки могут только мечтать. А вот победить в группе, с учетом высокого рейтинга доставшихся в соперники команд по групповой стадии, и общего везения польского футбола в последнее время, вполне могут.

А вот претендовать на что-то большее, вроде четвертьфинала чемпионата мира, вряд ли. Уж больно серьёзные соперники оттуда, скорее всего, выйдут в плей-офф – Англия или Бельгия. Усилий одних Щесны, Левандовского, Блащиковски и Милика команде вряд ли хватит, а иных уж нет.

Состав сборной Польши:

Вратари: Бартош Биалковски (Ипсвич, Англия), Лукаш Фабиански (Суонси, Англия), Войцех Щесны (Ювентус, Италия)

Защитники: Артур Енджейчик, Михал Паздан (оба – Легия Варшава), Тиаго Ционек (Спал, Италия), Ян Беднарек (Саутгемптон, Англия), Бартош Берешински (Сампдория, Италия), Камил Глик (Монако, Франция), Лукаш Пищек (Боруссия Д, Германия)

Полузащитники: Яцек Горальски (Лудогорец, Болгария), Карол Линетти (Сампдория, Италия), Гжегож Крыховяк (Вест Бромвич, Англия), Камил Гросицки (Халл Сити, Англия), Славомир Пешко (Легия Гданьск), Мацей Рыбус (Локомотив, Россия), Якуб Блащиковски (Вольфсбург, Германия), Петр Зьелински (Наполи, Италия), Рафал Кужава (Гурник Забже)

Нападающие: Давид Ковнацки (Сампдория, Италия), Роберт Левандовски (Бавария, Германия), Аркадиуш Милик (Наполи, Италия), Лукаш Теодорчик (Андерлехт, Бельгия)

Прогноз – 2-е место в группе, 1/8 финала

Япония

Сборная Японии пять раз в своей истории квалифицировалась в финальную часть Мундиаля и лишь дважды – в 2002 и 2010 годах, выходила в плей-офф. Но, не далее первой стадии соревнований, 1/8 финала. Во всех остальных трех случаях команда ограничивалась групповым этапом.

А вот в континентальном турнире – Кубке Азии – успехи команды страны Восходящего Солнца были куда более значимыми. Японцы четырежды становились обладателями трофея, а в последний раз, совсем недавно, в 2011-м году.

Являясь «элитной» командой по меркам Азии, сборная Японии достаточно легко проходит квалификационные стадии отбора ЧМ. Так, на финальный турнир Мундиаля 2010 и 2014 команда пробилась первой в мире, не считая команду-хозяйку мирового первенства. В нынешнем отборочном турнире к ЧМ-2018 японцы также уже на старте сделали весомую заявку на попадание в финал. На первом групповом этапе команды выиграли 7 матчей (при 1 ничьей) у Сирии, Сингапура, Афганистана и Камбоджы, а на втором – одержала 6 побед при 2 ничьих и 2 поражениях и заняла первое место в сикстете с Саудовской Аравией, Австралией, ОАЭ, Ираком и Таиландом.

В будущем противоборстве с Сенегалом и Колумбией за 2-е место в группе у японцев отличные шансы на успех. Кстати, никто еще не сказал, что Польша однозначно займет первое место. У достаточно крепкой и амбициозной азиатской команды известного полузащитника дортмундской «Боруссии» Синдзи Кагаавы и капитана из франкфуртского «Айнтрахта» Макото Хасэбэ сразу 14 из 23 игроков выступают в командах Германии, Испании, Англии и Франции. При этом, игроки представлены во всех линиях – от вратаря французского «Метца» Эйдзи Кавасимы до форвардов из английского «Лестера» и немецких «Майнца» и «Вердера».

Состав сборной Японии:

Вратари: Эйи Кавасима (Метц, Франция), Масааки Хигасигучи (Гамба Осака), Косуке Накамура (Касива);

Защитники: Юто Нагатомо (Галатасарай, Турция), Готоку Сакаи (Гамбург, Германия), Томоаки Макино (Урава), Ген Шожи (Урава), Ватару Эндо (Урава), Майя Йосида (Саутгемптон, Англия), Хироки Сакаи (Марсель, Франция), Наомиси Уеда (Касима);

Полузащитники: Макото Хасебе (Айнтрахт, Германия), Синдзи Кагава (Боруссия Д, Германия), Гаку Сибасаки (Хетафе, Испания), Риота Осима (Кавасаки), Хотару Ямагучи (Серезо Осака), Кейсуке Хонда (Пачеко, Мексика), Генки Харагучи (Дюссельдорф, Германия), Кэнто Мисао (Касима), Такаси Инуи (Эйбар, Испания), Такаси Усами (Дюссельдорф, Германия).

Нападающие: Синдзи Окадзаки (Лестер, Англия), Юя Осако (Вердер, Германия), Йосинори Муто (Майнц, Германия).

Прогноз – 3-е место в группе,

Колумбия

Команда Колумбии – четвертьфиналист прошлого ЧМ-2014 в Бразилии и команда, обладающая уникальным подбором ярчайших звезд. Радмель Фалькао, Хамес Родригес, Давид Оспина, Теофило Гуттьерес, Карлос Санчес, Карлос Бакка, Хуан Куадрадо – игроки, от которых не отказалась бы любая самая титулованная команда мира. Они и на клубном уровне представляют элитные клубы Германии, Испании или Италии.

Сборная Колумбии попала в элиту мирового футбола относительно недавно. До 1962 года команда вообще не участвовала в Мундиалах, а на ЧМ-1962 попала в финальную часть и выбыла из борьбы уже после первых игр. Это успех был локальным для команды, которая затем вновь не попадала в финалы турниров 1966-1986 годов. И только в 1990-м, на турнире в Германии, она вернулась в «высший свет», выйдя сразу в 1/8 финала, преодолев не только квалификацию, но и групповой этап соревнований. После этого команда останавливалась на стадии группового этапа в финальных турнирах ЧМ-1994 и 1998, не попала в финальные стадии турниров 2002-2010.

Чемпионат мира-2014 в Бразилии стал ярким прорывом для команды. Уже на групповом этапе колумбийцы выиграли все три матча, набрав максимальное количество очков – 9. Южноамериканцы более чем уверенно стартовали, разгромив команду Греции – 3:0, обыграли Кот-д’Ивуар (2:1) и отличившись второй подряд крупной победой – теперь над Японией – 4:1.

А в 1/8 финала колумбийцы уверенно обыграли команду Уругвая со счетом 2:0. В четвертьфинале Хамесу Родригесу и Ко на пути попались бразильцы – хозяева и одни из фаворитов того турнира. Это уже потом, в полуфинале педантичные немцы «разнесли» беспечных романтиков-бразильцев со счетом 7:1. А в этот вечер на поле сошлись команды, которые были приблизительно равны по стилю игры и силе. И на два гола хозяев турнира в самом начале и середине игры Хамес сумел ответить только реализованным пенальти на 80-й минуте. На большее команды в Бразилии не хватило. А одним из главных достижений того ЧМ стал приз лучшего бомбардира турнира, который за 6 голов получил Хамес Родригес.

К нынешнему ЧМ Родригес и Ко подходят уже в статусе «ожидаемых фаворитов» - на групповом этапе, как минимум. В 2016-м году команда заняла 3-е место на Кубке Америки. И уже сейчас специалисты и аналитики букмекерских контор заранее отдают должное южноамериканскому коллективу.

Состав сборной Колумбии:

Вратари: Хосе Куадрадо (Онсе Кальдас), Давид Оспина (Арсенал, Англия), Камило Варгас (Депортиво Кали);

Защитники: Давинсон Санчес (Тоттенхэм, Англия), Сантьяго Ариас (ПСВ, Голландия), Франк Фабра (Бока Хуниорс, Аргентина), Йерри Мина (Барселона, Испания), Хоан Мохика (Жирона, Испания), Оскар Мурильо (Пачука, Мексика), Кристиан Сапата (Милан, Италия);

Полузащитники: Хамес Родригес (Бавария, Германия), Карлос Санчес (Эспаньол, Испания), Абель Агилар (Депортиво Кали), Вилмар Барриос (Бока Хуниорс, Аргентина), Хуан Куадрадо (Ювентус, Италия), Джефферсон Лерма (Леванте, Испания), Хуан Кинтеро (Ривер Плейт, Аргентина), Матеус Урибе (Америка, Мексика);

Нападающие: Радамель Фалькао (Монако, Франция), Хосе Искиэрдо (Брайтон, Англия), Карлос Бакка (Вильярреал, Испания), Мигель Борха (Палмейрас, Бразилия), Луис Муриэль (Севилья, Испания).

Прогноз – 1-е место в группе, ¼ финала.

Сенегал

Сборная Сенегала лишь во второй раз в истории попала в финальную часть мировых первенств, являясь самым неискушенным участником Мундиалей среди всех команды нынешнего турнира. Ранее команда попадала в финал на ЧМ-2002, но тогда дошла сразу до четвертьфинала.

На полях Японии и Южной Кореи, сборная Сенегала стала одним из главных открытий чемпионата. В своём первом матче сенегальцы со счётом 1:0 сенсационно переиграли действующих чемпионов мира — сборную Франции. Далее команда сыграла вничью со сборными Дании (1:1) и Уругвая (3:3) и вышла со второго места в группе в 1/8 финала, где в дополнительное время переиграла сборную Швеции - 2:1. Лишь в 1/4 финала «сенегальская сказка» закончилась поражением от сборной Турции в дополнительное время - 0:1.

На том турнире сборная Сенегала повторила африканский рекорд сборной Камеруна, дойдя до 1/4 финала чемпионата мира, и даже превзошла его — Камерун сделал это со второй попытки, сенегальцам же хватило и одной. Вдобавок ко всему, лидер сборной — Эль-Хаджи Диуф — вошёл в состав символической сборной чемпионата.

Кстати, в том же 2002-м году сборная Сенегала стали вице-чемпионом Кубка африканских наций – наивысшее достижение команды в истории.

Спустя 16 лет на Мундиаль в Россию приедет совершенно новая команда. Приедет в статусе четвертьфиналиста последнего Кубка африканских наций.

Её главный козырь состав. Кроме второго вратаря из гвинейского клуба все остальные 22 исполнителя представляют европейские клубы. Разумеется, не из высшего «общества», но практически все выступают в ведущих национальных лигах Франции, Италии, Бельгии, Турции, Англии и Германии.

Повторить успех 16-летней давности команда Сенегала, скорее всего, не сможет. А вот побороться хотя бы за 1 очко, или победу, например, в игре с Японией – вполне.

Состав сборной Сенегала:

Вратари: Абдулайе Диалло (Ренн, Франция), Альфред Гомис (СПАЛ, Италия), Кадим Н'Диай (Хоройя, Гвинея).

Защитники: Калиду Кулибали (Наполи, Италия), Серинь Мбодж (Андерлехт, Бельгия), Ламин Гассама (Аланьяспор, Турция), Мусса Ваге (Эйпен, Бельгия), Юссуф Сабали (Бордо, Франция), Салиу Сисс (Валансьен, Франция), Салиф Сане (Ганновер, Германия).

Полузащитники: Баду Ндиай (Стоук Сити, Англия), Шейх Н'Дой (Бирмингем, Англия). Шейку Куяте (Вест Хэм, Англия), Альфред Н'Диай (Вильярреал, Испания), Идрисса Гуйе (Эвертон, Англия).

Нападающие: Маме Бирам Диуф (Стоук Сити, Англия), Диафра Сако, Исмаила Сарр (оба - Ренн, Франция), Мусса Конате (Амьен, Франция), Бальде Кейта (Монако, Франция), Мусса Соу (Бурсаспор, Турция), Садио Мане (Ливерпуль, Англия), М'Бай Ньянг (Торино, Италия).

Прогноз – 4-е место в группе.