Реал объявил имя нового тренера

Стало известно, кто станет преемником Зинедина Зидана.

Мадридский "Реал" объявил имя нового наставника команды.

Нынешний главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги после чемпионата мира-2018 возглавит мадридский клуб. Об этом сообщает официальный сайт «Реала».

С 51-летним специалистом подпишут контракт сроком на 3 сезона.

Чемпионат мира пройдет в России и завершится 15 июля.

Лопетеги тренирует сборную Испании с 2016 года. При нем команда провела 19 матчей и не проиграла ни одного (13 побед и 6 ничьих).

Напомним, что предыдущий наставник "Сливочных" Зинедин Зидан объявил об отставке в конце мая после того, как в третий раз подряд выиграл с клубом Лигу чемпионов.