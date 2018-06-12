Реал объявил имя нового тренера
18:19, 12 июня 2018Футбол
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Стало известно, кто станет преемником Зинедина Зидана.
Хулен Лопетеги / noticias.mmo.co.mz
Мадридский "Реал" объявил имя нового наставника команды.
Нынешний главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги после чемпионата мира-2018 возглавит мадридский клуб. Об этом сообщает официальный сайт «Реала».
С 51-летним специалистом подпишут контракт сроком на 3 сезона.
Чемпионат мира пройдет в России и завершится 15 июля.
Лопетеги тренирует сборную Испании с 2016 года. При нем команда провела 19 матчей и не проиграла ни одного (13 побед и 6 ничьих).
Напомним, что предыдущий наставник "Сливочных" Зинедин Зидан объявил об отставке в конце мая после того, как в третий раз подряд выиграл с клубом Лигу чемпионов.
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