Экс-игрок Карпат украинец Пластун подписал контракт с бельгийским Гентом

Последние два сезона Игорь Пластун провел в болгарском "Лудогорце".

Украинский защитник Игорь Пластун стал игроком бельгийского Гента, сообщает официальный сайт клуба.

Соглашение с 27-летним футболистом рассчитано на 4 года, другие детали не раскрываются.

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Ранее СМИ сообщали, что за трансфер украинца бельгийский клуб заплатил 3 миллиона евро.

Два последних сезона Игорь Пластун провел в болгарском Лудогорце, за который провел 77 матчей и забил 4 гола. В составе своего клуба Пластун дважды стал чемпионом Болгарии.

С 2012-го по 2016 годы воспитанник киевского футбола Игорь Пластун выступал за львовские Карпаты.

Напомним, что за Гент уже выступает другий украинский футболист - нападающий Роман Яремчук.