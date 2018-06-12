Экс-игрок Карпат украинец Пластун подписал контракт с бельгийским Гентом
16:12, 12 июня 2018Футбол
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Последние два сезона Игорь Пластун провел в болгарском "Лудогорце".
Игорь Пластун стал игроком "Гента" / kaagent.be
Украинский защитник Игорь Пластун стал игроком бельгийского Гента, сообщает официальный сайт клуба.
Соглашение с 27-летним футболистом рассчитано на 4 года, другие детали не раскрываются.
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Ранее СМИ сообщали, что за трансфер украинца бельгийский клуб заплатил 3 миллиона евро.
Два последних сезона Игорь Пластун провел в болгарском Лудогорце, за который провел 77 матчей и забил 4 гола. В составе своего клуба Пластун дважды стал чемпионом Болгарии.
С 2012-го по 2016 годы воспитанник киевского футбола Игорь Пластун выступал за львовские Карпаты.
Напомним, что за Гент уже выступает другий украинский футболист - нападающий Роман Яремчук.
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