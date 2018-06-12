ЧМ-2018: расписание матчей и телетрансляций
С 14 по 15 июня пройдет чемпионат мира по футболу-2018, в котором примут участие 32 команды, разделенные на 8 групп - по 4 команды в каждой.
По две лучшие команды из каждой группы выдйут в плей-офф - 1/8 финала - где начнут оспаривать титул чемпиона мира по олимпийской системе, с выбыванием.
Групповой этап соревнования пройдет с 14 по 28 июня, а затем 16 лучших команд непосредственно оспорят титул чемпиона мира в играх навылет с 30 июня по 15 июля.
ВУкраине основные матчи ЧМ-2018 покажет в прямом эфире телеканал "Интер". 8 игр 3-го тура группового этапа (будут проводится по два матча одновременно), покажет в прямом эфире телеканал НТН.
Предлагаем вашему вниманию расписание матчей:
Группа A
14 июня
18:00Россия – Саудовская Аравия Интер
15 июня
15:00Египет — Уругвай Интер
19 июня
21:00Россия — Египет Интер
20 июня
18:00Уругвай – Саудовская Аравия Интер
25 июня
17:00Саудовская Аравия — Египет НТН
17:00Уругвай — Россия Интер
Группа B
15 июня
18:00Марокко — Иран Интер
21:00Португалия — Испания Интер
20 июня
15:00Португалия — Марокко Интер
21:00Иран — Испания Интер
25 июня
21:00Испания — Марокко НТН
21:00Иран — Португалия Интер
Группа С
16 июня
13:00Франция — Австралия Интер
19:00Перу — Дания Интер
21 июня
15:00Дания — Австралия Интер
18:00Франция — Перу Интер
26 июня
17:00Дания — Франция Интер
17:00Австралия — Перу НТН
Группа D
16 июня
16:00Аргентина — Исландия Интер
22:00Хорватия — Нигерия Интер
21 июня
21:00Аргентина — Хорватия Интер
22 июня
18:00Нигерия — Исландия Интер
26 июня
21:00Нигерия — Аргентина НТН
21:00Исландия — Хорватия Интер
Группа E
17 июня
15:00Коста-Рика — Сербия Интер
21:00Бразилия — Швейцария Интер
22 июня
15:00Бразилия — Коста-Рика Интер
21:00Сербия — Швейцария Интер
27 июня
21:00Сербия — Бразилия Интер
21:00Швейцария — Коста-Рика НТН
Группа F
17 июня
18:00Германия — Мексика Интер
18 июня
15:00Швеция — Южная Корея Интер
23 июня
18:00Южная Корея — Мексика Интер
21:00Германия — Швеция Интер
27 июня
17:00Южная Корея — Германия Интер
17:00Мексика — Швеция НТН
Группа G
18 июня
18:00Бельгия — Панама Интер
21:00Тунис — Англия Интер
23 июня
15:00Бельгия — Тунис Интер
24 июня
15:00Англия — Панама Интер
28 июня
21:00Англия — Бельгия Интер
21:00Панама — Тунис НТН
Группа H
19 июня
15:00Колумбия — Япония Интер
18:00Польша — Сенегал Интер
24 июня
18:00Япония — Сенегал Интер
21:00Польша — Колумбия Интер
28 июня
17:00Япония — Польша НТН
17:00Сенегал — Колумбия Интер
1/8 финала
30 июня
17:00C1 – D2 Интер
21:00A2 – B2 Интер
1 июля
17:00B1 – A2 Интер
21:00D1 – C2 Интер
2 июля
17:00E1 – F2 Интер
21:00G1 – H2 Интер
3 июля
17:00F1 – E2 Интер
21:00H1 – G2 Интер
Четвертьфиналы
6 июля
17:00QF1 – QF2 Интер
21:00QF3 – QF4 Интер
7 июля
17:00QF7 – QF8 Интер
21:00QF5 – QF6 Интер
Полуфиналы
10 июля
21:00SF1 – SF2 Интер
11 июля
21:00SF3 – SF4 Интер
Матч за 3-е место
14 июля
17:00TBA – TBA Интер
Финал
15 июля
18:00TBA – TBA Интер
Как сообщал УНИАН, комментировать матчи чемпионата мира-2018 будут Роман Кадемин, Александр Тынгаев, Роман Кириченко и Александр Сукманский.