ЧМ-2018: расписание матчей и телетрансляций

С 14 июня по 15 июля в России состоится чемпионат мира по футболу-2018.

С 14 по 15 июня пройдет чемпионат мира по футболу-2018, в котором примут участие 32 команды, разделенные на 8 групп - по 4 команды в каждой.

По две лучшие команды из каждой группы выдйут в плей-офф - 1/8 финала - где начнут оспаривать титул чемпиона мира по олимпийской системе, с выбыванием.

Групповой этап соревнования пройдет с 14 по 28 июня, а затем 16 лучших команд непосредственно оспорят титул чемпиона мира в играх навылет с 30 июня по 15 июля.

ВУкраине основные матчи ЧМ-2018 покажет в прямом эфире телеканал "Интер". 8 игр 3-го тура группового этапа (будут проводится по два матча одновременно), покажет в прямом эфире телеканал НТН.

Предлагаем вашему вниманию расписание матчей:

Группа A

14 июня

18:00Россия – Саудовская Аравия Интер

15 июня

15:00Египет — Уругвай Интер

19 июня

21:00Россия — Египет Интер

20 июня

18:00Уругвай – Саудовская Аравия Интер

25 июня

17:00Саудовская Аравия — Египет НТН

17:00Уругвай — Россия Интер

Группа B

15 июня

18:00Марокко — Иран Интер

21:00Португалия — Испания Интер

20 июня

15:00Португалия — Марокко Интер

21:00Иран — Испания Интер

25 июня

21:00Испания — Марокко НТН

21:00Иран — Португалия Интер

Группа С

16 июня

13:00Франция — Австралия Интер

19:00Перу — Дания Интер

21 июня

15:00Дания — Австралия Интер

18:00Франция — Перу Интер

26 июня

17:00Дания — Франция Интер

17:00Австралия — Перу НТН

Группа D

16 июня

16:00Аргентина — Исландия Интер

22:00Хорватия — Нигерия Интер

21 июня

21:00Аргентина — Хорватия Интер

22 июня

18:00Нигерия — Исландия Интер

26 июня

21:00Нигерия — Аргентина НТН

21:00Исландия — Хорватия Интер

Группа E

17 июня

15:00Коста-Рика — Сербия Интер

21:00Бразилия — Швейцария Интер

22 июня

15:00Бразилия — Коста-Рика Интер

21:00Сербия — Швейцария Интер

27 июня

21:00Сербия — Бразилия Интер

21:00Швейцария — Коста-Рика НТН

Группа F

17 июня

18:00Германия — Мексика Интер

18 июня

15:00Швеция — Южная Корея Интер

23 июня

18:00Южная Корея — Мексика Интер

21:00Германия — Швеция Интер

27 июня

17:00Южная Корея — Германия Интер

17:00Мексика — Швеция НТН

Группа G

18 июня

18:00Бельгия — Панама Интер

21:00Тунис — Англия Интер

23 июня

15:00Бельгия — Тунис Интер

24 июня

15:00Англия — Панама Интер

28 июня

21:00Англия — Бельгия Интер

21:00Панама — Тунис НТН

Группа H

19 июня

15:00Колумбия — Япония Интер

18:00Польша — Сенегал Интер

24 июня

18:00Япония — Сенегал Интер

21:00Польша — Колумбия Интер

28 июня

17:00Япония — Польша НТН

17:00Сенегал — Колумбия Интер

1/8 финала

30 июня

17:00C1 – D2 Интер

21:00A2 – B2 Интер

1 июля

17:00B1 – A2 Интер

21:00D1 – C2 Интер

2 июля

17:00E1 – F2 Интер

21:00G1 – H2 Интер

3 июля

17:00F1 – E2 Интер

21:00H1 – G2 Интер

Четвертьфиналы

6 июля

17:00QF1 – QF2 Интер

21:00QF3 – QF4 Интер

7 июля

17:00QF7 – QF8 Интер

21:00QF5 – QF6 Интер

Полуфиналы

10 июля

21:00SF1 – SF2 Интер

11 июля

21:00SF3 – SF4 Интер

Матч за 3-е место

14 июля

17:00TBA – TBA Интер

Финал

15 июля

18:00TBA – TBA Интер

Как сообщал УНИАН, комментировать матчи чемпионата мира-2018 будут Роман Кадемин, Александр Тынгаев, Роман Кириченко и Александр Сукманский.