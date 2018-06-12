ЧМ-2018: Группа G – Англия, Бельгия и аутсайдеры

К этой группе жребий оказался совсем немилосерден с точки зрения интриги. Интересен здесь будет только один матч, в котором Англия и Бельгия оспорят 1-е место. Очная игра Панама-Тунис заинтересует, разве что, самых отчаянных футбольных фанатов, которые из принципа не пропускают ни одного матча ЧМ, а также, разумеется, болельщиков из двух стран. А в остальных четырех играх явными фаворитами будут, соответственно, команды Англии и Бельгии.

Вместе с тем, к англичанам и бельгийцам жребий оказался совсем немилосерден уже в плей-офф. В первом же раунде, 1/8 финала, они наверняка попадут на кого-то из пары Польша-Колумбия – фаворитов заключительного квартета Н. Что одна, что другая команда сейчас находятся на большом подъеме и способны на любой сюрприз на предстоящем Мундиале. Собственно, именно Колумбия на предыдущем ЧМ-2014 в Бразилии совершила большой сюрприз, дойдя аж до четвертьфинала. И за последние 4 года команда лишь прибавила в мастерстве, у нее значительно добавилось опыта, она стала намного «острее» и задиристее. Пожалуй, эта команда Колумбии даже сильнее той, которая 4 года назад была относительным новичком на мировой арене. Именно сейчас она в самом соку и готова на новые, еще большие свершения.

Возвращаясь же к паре Англия – Бельгия стоит отметить, что бельгийцы не смогли до конца раскрыть свой потенциал ни 4 года назад в Бразилии, ни два года назад на Евро во Франции. Сейчас это уже немного не та команда, которой все восхищались ранее. Время ушло? Ответить на этот вопрос сможет только сам Мундиаль. Но пока, накануне турнира, эксперты и аналитики контор далеко не в восторге от нынешней игровой формы и перспектив команды.

Англия

Сборная Англии, пожалуй, самый главный неудачник мировых футбольных первенств в истории. До сегодняшнего дня команда 14 раз выступала в финальных турнирах и практически всегда была фаворитом соревнований – все же, родоначальники футбола. Но повезло англичанам лишь однажды, в 1966-м году, когда они выиграли домашний чемпионат. Более, они не поднимались даже выше четвертого места, как в Италии-1990, и не завоевали ни одной даже бронзовой награды.

Самый популярный результат для английской команды – четвертьфинал мирового первенства. На этой стадии они прекращали выступления шесть раз, в том числе на относительно недавних турнирах в Японии и Южной Корее-2002 и Германии-2006. Впрочем, дальше было только хуже. На чемпионате мира-2010 в ЮАР они выбыли из борьбы уже в 1/8 финала. А на Мундиале-2014 в Бразилии оступились уже по итогам группового турнира.

Наконец, на Евро команда также мало чего добивалась. В 1968 в Италии и в 1996, опять же, у себя дома в Англии, команда доходила до полуфинала – бронзовые медали – но не более того.

Есть ли шансы прервать печальную традицию на сей раз? Честно говоря, шансов не так уж и много. Но победить за счет более высокого индивидуального мастерства бельгийцев (не говоря уж о Панаме и Тунисе) у команды есть. А вот в плей-офф подопечным Гарета Саутгейта будет ой как тяжело…

Главная проблема англичан на сегодняшний день заключается в том, что команда варится в своем соку. Такого кажется и представить себе невозможно, но в ХХІ-м веке команда полностью состоит из игроков одного национального чемпионата – английской Премьер-лиги. В составе англичан нет представителей итальянского, испанского или немецкого стилей футбола, им просто нечего и некого почерпнуть оттуда.

И надежда, в данном случае, только на то, что английский стиль футбола самый сильный в мире. Так ли это? Учитывая результаты английских клубов в последние годы в еврокубках, кажется, что совсем не так. Да что там результаты… Сами владельцы английских клубов в погоне за успехом скупают пачками легионеров и даже тренеров из Европі и Южной Америки. Вмидимо, владельці клубов уж точно сами себе не враги. И видят, что английский футбол находится в некой стагнации…

Состав сборной Англии:

Вратари: Джек Батланд (Сток Сити), Джордан Пикфорд (Эвертон), Ник Поуп (Бернли);

Защитники: Трент Александер-Арнольд (Ливерпуль), Гари Кэхилл (Челси), Фил Джонс, Эшли Янг (оба – Манчестер Юнайтед), Харри Магуайр (Лестер), Данни Роуз, Киран Триппьер (оба – Тоттенхэм), Джон Стоунз, Кайл Уокер (оба – Манчестер Сити);

Полузащитники: Деле Алли, Эрик Дайер (оба – Тоттенхэм), Джордан Хендерсон (Ливерпуль), Фабиан Делф (Манчестер Сити), Джесси Лингард (Манчестер Юнайтед), Рубен Лофтус-Чик (Челси);

Нападающие: Харри Кейн (Тоттенхэм), Маркус Рашфорд (Манчестер Юнайтед), Рахим Стерлинг (Манчестер Сити), Джейми Варди (Лестер), Данни Уэлбек (Арсенал).

Прогноз – 1-е место в группе, 1/8 финала

Бельгия

Сборная Бельгии многие годы считалась крепким середняком европейского футбола и практически всегда соответствовала этому статусу. Команда 13 раз участвовала в чемпионате мира и никогда не поднималась выше 4-го места в турнирной таблице. Самый большой их успех пришел к команде на ЧМ-1986 в Мексике, где бельгийцы и заняли то самое 4-е место. Справедливости ради стоит отметить, что в 1/8 финала того турнира бельгийцы в весьма спорном с точки зрения судейских решений матче обыграли команду СССР, составленную в основном из игроков киевского «Динамо» во главе с легендарным Валерием Лобановским. По мнению львиной доли экспертов, именно сборная СССР тода должна была ворваться в элиту мирового футбола, но, судьба распорядилась иначе.

И лишь в последние годы команду Бельгии воспринимают как настоящую звездную команду, готовую дать бой любому оппоненту. Впрочем, щедро выданные им авансы бельгийцы пока не спешат отрабатывать. На прошлом ЧМ-2014 в Бразилии команда проиграла на стадии четвертьфинала, заняв итоговое 6-е место из 32-х команд. А на последовавшем затем Евро-2016 бельгийцы также выбыли в четвертьфинале, сделав шаг назад – 7-е место из 24.

Кстати, до этого бельгийский футбол испытывал настоящий кризис, пропустив пять финальных турниров подряд Евро и ЧМ - с 2004 по 2012 годы.

Что же касается последних неудач, то многие специалисты склонны винить в этом тренера команды Марка Вильмотса, обвиняя его чуть ли не в самодурстве. Бывший футболист и капитан сборной Бельгии действительно слыл весьма эгоистичным тренером, не терпящим возражений, и принимавшим, порой, весьма неоднозначные решения. При этом, если критику СМИ он вообще не воспринимал, то даже к советам специалистов относился довольно скептично.

Впрочем, пришедший ему на смену в августе 2016 года Роберто Мартинес, кажется, смог положительно повлиять на микроклимат в команде и завоевать большее доверие игроков. В отборочной группе с командами Греции, Боснии и Герцеговины, Эстонии, Кипра и Гибралтара команда выиграла 9 матчей из 10, позволив себе лишь одну осечку. В домашнем матче с Грецией, как раз, на середине турнирного пути – в 5-м туре – 1:1.Что самое любопытное, матч в Греции бельгийцы выиграли (2:1), впрочем, как и все остальные.

Готовы ли бельгийцы к новым свершениям на ЧМ-2018?

Россыпь звезд команды – Тибо Куртуа, Томас Вермален, Венсан Компани, Кевин де Брейне, Марруан Фелайни, Мусса Дембеле, Ромелу Лукаку и, конечно же, капитан Эден Азар, говорят о многом. Состав, более чем впечатляющий. Но смогут ли все они стать единой командой? Два предыдущих крупных турнира показали, что вот как раз с этим у команды и имеются серьезные проблемы. Тренер сменился, микроклимат – тоже. Сменится ли результат?

Состав сборной Бельгии:

Вратари: Кун Кастельс (Вольфсбург), Тибо Куртуа (Челси), Симон Миньоле (Ливерпуль);

Защитники: Тоби Алдервейрелд (Тоттенхэм), Дедрик Боята (Манчестер Сити), Леандер Дендонкер (Андерлехт), Венсан Компани (Манчестер Сити), Тома Менье (ПСЖ), Томас Вермален (Барселона), Ян Вертонген (Тоттенхэм);

Полузащитники: Янник Феррейра Карраско (Далянь Ифан), Насер Шадли (Вест Бромвич), Кевин де Брюйне (Манчестер Сити), Муса Дембеле (Тоттенхэм), Маруан Феллайни (Манчестер Юнайтед), Эден Азар (Челси), Торган Азар (Боруссия Менхенгладбах), Аднан Янузай (Реал Сосьедад), Юри Тилеманс (Монако), Аксель Витцель (Тяньцзинь Цюаньцзянь);

Нападающие: Миши Батшуайи (Челси), Ромелу Лукаку (Манчестер Юнайтед), Дрис Мертенс (Наполи).

Прогноз – 2-е место в группе, ¼ финала.

Тунис

«Орлы Карфагена», как именуют сборную Туниса в футбольном мире, если присмотреться повнимательнее, далеко не такие грозные. Команда лишь четыре раза в истории выходила в финальную часть чемпионатов мира, но ни разу не преодолевала даже групповую стадию соревнований. Сборная Туниса участвовала в соревнования 1978, 1998, 2002 и 2006 годов. ЧМ-2018 в России станет юбилейным пятым в ее истории. Но сказать, что именно на этом турнире произойдет прорыв тунисского футбола в мир совершенно нельзя.

К такому утверждению команда не располагает совершенно ничем. Ни составом, в котором лишь 9 игроков из 23 представляют более-менее известные клубы из Франции, Бельгии и Англии, ни какими-то выдающимися игрой и результатами в отборочном цикле или последних товарищеских матчах, ни своей историей. Уже само попадание на турнир можно назвать большим достижением для сборной Туниса. А если она вдруг отберет очки у команд Англии или Бельгии, это будет что-то сродни фантастики.

21-й номер мирового рейтинга ФИФА – сборная Туниса – как и положено по статусу, попала в число 32-х лучших, участников чемпионата мира. А вот претендовать на большее ей совершенно невмоготу.

Состав сборной Туниса:

Вратари: Аймен Матлути (Аль-Батин, Саудовская Аравия), Фарук Бен Мустафа (Аль-Шабаб, Саудовская Аравия), Муэз Ассен (Шатору, Франция).

Защитники: Хамди Наггез (Замалек, Египет), Дилан Бронн (Гент, Бельгия), Рами Бедуи (Этуаль дю Сахель), Йоан Беналуан (Лестер, Англия), Сьям Бен Юссеф (Касымпаша, Турция), Яссин Мериа (Сфаксьен), Уссама Хаддади (Дижон, Франция), Али Маалул (Аль-Ахли Джедда, Египет).

Полузащитники: Эйе Скири (Монпелье, Франция), Мохамед Бен-Амор (Аль-Ахли Джедда), Гайлен Шалали (Эсперанс), Ферджани Сасси (Аль-Наср, Саудовская Аравия), Ахмед Халил (Клуб Африкэн), Саиф-Эдин Кауи (Труа, Франция).

Нападающие: Фахреддин Бен Юссеф (Аль-Иттифак, Саудовская Аравия), Вахби Хазри (Ренн, Франция), Анис Бадри (Эсперанс), Бассем Срарфи (Ницца, Франция), Наим Слити (Дижон, Франция), Сабер Халифа (Клуб Африкэн).

Прогноз – 3-е место в группе.

Панама

Сборная панамы является единственным дебютантом чемпионатов мира на Мундиале-2018. Команда впервые в истории пробилась сквозь сито квалификационного отбора, при этом участвует в соревнованиях с 1978 года. Первый успех за 40 лет стал возможен благодаря тренерской работе Эрнана Дарио Гомеса и нынешнего весьма талантливого поколения игроков. При этом, игроки выступаю в клубах Америки – от США «до самых окраин».

Любопытно, что лишь три игрока команды имеют опыт выступлений в Европе. При этом, два из них в командах-дублерах бельгийского «Гента» и испанского «Депортиво» из Ла-Коруньи. И только вратарь Хайме Пенедо удостоен чести играть в составе одного из самых титулованных румынских клубов «Динамо» из Бухареста.

Отсутствие опыта выступлений на ЧМ и отсутствие игроков с опытом выступлений на высоком международном уровне – в клубах Европы, практически делают шансы команды на возможный успех на ЧМ приравненными к нулю.

Состав сборной Панамы:

Вратари : Хосе Кальдерон (Чоррильо), Хайме Пенедо (Динамо Бухарест, Румыния), Алекс Родригес (Сан-Франциско, США);

Защитники : Фелипе Балой (Мунисипаль, Гватемала), Харольд Каммингс (Сан-Хосе Эрткуэйкс, США), Эрик Дэвис (Дунайска Стреда, Словакия), Фидель Эскобар (Нью-Йорк Ред Буллз, США), Адольфо Мачадо (Хьюстон Динамо, США), Михаэль Мурильо (Нью-Йорк Ред Буллз, США), Луис Овалле (Олимпия, Гондурас), Роман Торрес (Сиэтл Саундерс, США);

Полузащитники : Габриэль Гомес (Букараманга, Колумбия), Армандо Купер (Универсидад де Чили, Чили), Эдгар Барсенас (Тапачула, Мексика), Анибаль Годой (Сан-Хосе Эрткуэйкс, США), Валентин Пиментель (Пласа Амадор), Альберто Кинтеро (Университарио, Перу), Хосе Луис Родригес (Гент, Бельгия);

Нападающие : Абдиель Арройо (Алахуэленсе, Коста-Рика), Исмаэль Диас (Депортиво, Испания), Блас Перес (Мунисипаль, Гватемала), Луис Техада (Спорт Бойз, Перу), Габриэль Торрес (Уачипато, Чили).

Прогноз – 4-е место в группе