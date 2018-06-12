Сборная Германии по футболу отказалась от встречи с Путиным на ЧМ-2018

Сборная Германии по футболу поговорила о политической ситуации в России с канцлером Меркель и не намерена встречаться с Путиным.

Сборная Германии по футболу не будет встречаться с президентом России Владимиром Путиным во время чемпионата мира по футболу.

Об этом заявил президент Немецкого футбольного союза (DFB) Райнхард Гриндель. "Встреча нашей команды с господином Путиным не предполагается", - сообщает DW соссылкой на эфир телеканала NDR Info.

По словам Гринделя, немецкая сборная прошла определенную политическую подготовку в преддверии поездки в Россию. "Мы подготовили игроков с помощью интенсивного разговора с канцлером, поговорили и о ее оценке политической ситуации в этой стране", - отметил президент DFB, добавив, что он не считает, что "можно было сделать намного больше" в плане подготовки, и что главное - это все-таки футбол.

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Накануне канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что у нее нет принципиальных причин отказываться от поездки в Россию на чемпионат мира по футболу. Это решение зависит только от насыщенности ее графика, заявила она 10 июня. С другой стороны, эту поездку можно совместить с политическими переговорами, отметила канцлер. Впрочем, пока ни о каких конкретных планах речи не идет.

Первым высокопоставленным немецким политиком, рассказавшим о своих планах посетить Россию с целью побывать на чемпионате мира по футболу этим летом стал глава немецкого МВД Хорст Зеехофер (Horst Seehofer). "Если мой рабочий календарь позволит мне это сделать, то я собираюсь посетить один из матчей немецкой сборной, - заявил министр 3 июня. - Лучше всего, конечно, сделать это 15 июля - если Германия выйдет в финал".

А бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер (Gerhard Schröder) будет присутствовать как на матче открытия чемпионата, где сборная России сыграет с Саудовской Аравией, так и на трех матчах группового этапа с участием немецкой сборной.